14 Августа 2022 15:22

Хочу написать 50 портретов исторических личностей - художница Ассоль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алматинская художница Асель Сабыржанкызы – эксперт по живописи, магистр искусств, наставник и блогер. Недавно она получила специальную награду от Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Девушка завоевала сердце аудитории и ценителей искусства своеобразными портретами из человечков, из слов. Ко Дню Абая даже написала портрет Абая словами из песни «Көзімнің қарасы». Видео уже набрало свыше 370 тыс. просмотров в Instagram, а в TikTok – свыше 693 тыс. просмотров. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с алматинской художницей Ассоль.

В эксклюзивном интервью девушка поделилась историей создания портретов великого мыслителя Абая, Президента РК Касым-Жомарта Токаева, дала свою оценку развитию изобразительного искусства в стране и поделилась своими творческими планами.

Ко Дню Абая девушка преподнесла необычный подарок – портрет Абая, написанный словами из песни «Көзімнің қарасы». Художница призналась, что эта идея зародилась уже давно.

«Хотела очень качественно и красиво написать портрет Абая. Думала написать либо полностью из его произведений, либо очень реалистично на большом полотне. Однако сейчас времени не так много в связи с запуском онлайн-школы по рисованию. Поэтому решила написать портрет из слов. Выбрала свою любимую песню Абая «Көзімнің қарасы». Эта песня олицетворяет нашу казахскую культуру, ее знают все. Отсняла видео под эту песню, что слова, которые впишу в кадр, совпадали с песней, которая звучит. Его произведение расписала два раза. Портрет состоит из 22 четверостиший», - поделилась художница.

На написание картины и съемок девушке понадобился один день. Позже портрет Абая приобрел известный в стране человек, чье имя, к сожалению, художница не может афишировать.

«Он приобрел портрет Абая и копию портрета Президента. Такие картины продаю уже давно. Можно сказать, я создала спрос на свои картины, некую моду. В основном мои работы приобретают те, кто знаком с моим творчеством», - добавила Асель Сабыржанкызы.

В работе художница использует символьную графику. Это техника, когда портрет человека рисуют из маленьких составляющих. В копилке девушки портреты ханов, написанные человечками, портреты известных личностей, написанные словами или песен.

«У меня был выбор: нарисовать портрет Абая или Президента. Выбор пал на Президента. Таким образом, мне хотелось поддержать его. На своей странице в Instagram выложила видео с портретом Президента. Кстати оно набрало уже около 4 млн просмотров. На текущий момент это рекордная публикация для меня. Героев, которых буду рисовать, выбираю по вдохновению. Допустим, портрет Абая давно планировала написать. Когда узнала, что скоро день рождения великого мыслителя, мне хотелось снять специальное видео и обрадовать людей», - поделилась Асель Сабыржанкызы.

Художница помимо портретов пишет объемные картины маслом, делает рекламу в своем блоге с помощью картин. Асель активно ведет социальные сети. В Instagram она учит людей рисовать и монетизировать свой талант.

Асель 28 лет. Девушка окончила художественный колледж, бакалавр, магистратуру по станковой живописи. Имеет степень магистра искусствоведческих наук.

«С супругом воспитываем прекрасного ребенка. Сейчас активно развиваю свой блог, хочу привить людям любовь к живописи, к историческим личностям, потому что я часто затрагиваю исторические детали. Развиваю свой блог, чтобы пользу получала молодежь. За эту деятельность получила благодарственное письмо от Президента, чему я очень рада. Да, действительно на видео я не скрыла своего удивления и радости. Ждала, когда меня услышит Правительство. Мне, как человеку искусства, важна поддержка общества, государства. Я должна понимать, что работаю не впустую. Столько лет проучилась профессионально станковой живописи и хотелось быть услышанной. Наконец-то Министерство культуры сообщило такую новость. Не сдержала своих чувств. Решила поделиться своими эмоциями с людьми, чтобы показать, что мне важно чувствовать поддержку государства и общества. В будущем хочу стать организатором крупных ивентов. Живопись – молодое направление искусства в Казахстане. Поэтому хочется, чтобы она хорошо развивалась», - призналась художница.

Арт-пространство хорошо развито в южной столице, нежели в Нур-Султане. Асель живет и работает в Алматы, около 12 лет училась и жила в столице. Но художница считает, что творческому человеку комфортно развиваться именно в Алматы.

«Здесь проживают отзывчивые и творческие люди, бурлит креативная деятельность. В этом плане мне очень нравится Алматы. Хорошо знакома с деятельностью двух крупных галерей в Нур-Султане, куда мне хочется попасть и сотрудничать с ними. Знакома с руководителем галерей Лейлой Махат. Она преподавала в колледже. Я обещала ей, что приду к ней с большой выставкой. Сейчас коплю свои картины, полотна. Хочу создать 50 портретов исторических личностей, написанных маслом и прийти с масштабной выставкой в большие галереи», - поделилась художница.

Асель Сабыржанкызы дала свою оценку развитию изобразительного искусства в Казахстане.

«У нас молодое изобразительное искусство, его нужно развивать. Этим вопросом сейчас занимается Министерство культуры. Оптимистично смотрю на наше будущее. Во времена высоких технологий все становится доступно. Мне кажется, все художники могут продвинуть изобразительное искусство Казахстана. У нас много талантливых ребят: Алмас Нургожаев, Аскар Нурболат, Бейбит Асемкул. Мы общаемся, стараемся сделать крутые коллаборации и подключить больше художников. Я тоже попробую в этом принять участие. Мода выставок еще не дошла до нашего народа. Она популярна за рубежом. У нас пока нет такой традиции: посещать выставки, ходить на вернисажи. Хочется прививать любовь к искусству», - добавила художница.

10 августа в Казахстане отмечался День Абая - великого казахского поэта, мыслителя. Необычный подарок к этому празднику преподнесла художница из Алматы Асель Сабыржанкызы (Ассоль). Портрет из слов – так можно охарактеризовать работу девушки. Она нарисовала портрет Абая словами из песни «Көзімнің қарасы».

Техника называется «Символьная графика». Для девушки это не первый эксперимент написания портрета из слов. Таким же необычным способом она нарисовала портрет Президента РК Касым-Жомарта Токаева из слов. Глава государства после этого отправил ей благодарственное письмо и пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов.

Художница также сообщила, что портрет Президента уже продан. Она сейчас создает копию портрета для дальнейшей продажи.

«На создание первой картины ушло около двух дней. Я больше думала над тем, где, куда и какие слова писать. А второй портрет уже почти заканчиваю. На его создание потрачено немного времени», - заметила Асель.