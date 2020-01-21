Хочу использовать свой опыт работы в реализации госпроектов – резервист Улыкбек Киманов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прошедший отбор в Президентский кадровый резерв Улыкбек Киманов поделился своими планами по дальнейшей работе в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

«После того, как я прошел в Президентский кадровый резерв, мне предложили работу в ряде регионов. В частности, из ВКО, Туркестанской, Костанайской, Карагандинской областей. Мне предложили работу в управлении строительства, а в некоторых регионах - в управлении внутренней политики. Вместе с тем поступило предложение и из города Нур-Султан и Национального банка. Недавно встретился с руководством компании «Астана ЛРТ». Жду также встречи с руководством Национального банка. Хочу переговорить и по остальным предложениям. Каждое предложение для меня дорого», - сказал Улыкбек Киманов.

Он также признался, что еще не принял окончательного решения.

«Как только я услышал о наборе в Президентский кадровый резерв, мне эта инициатива Главы государства сразу же пришлась по душе, я долго не раздумывая, принял решение подать заявку. Если у меня появится возможность принять участие в отраслевых проектах, если я смогу быть чем-то полезен государству, тогда, конечно, я хочу поработать в этом направлении. Сейчас я тружусь в частном секторе. Я могу использовать свой 10 летний опыт работы в реализации государственных проектов. Поэтому я желаю поработать на государственной службе»,- добавил спикер.

Отметим, Улыкбек Киманов 10лет назад по программе «Болашак» окончил бакалавриат университета Аризона в США по направлению городского планирования. После он окончил магистратуру в ЕНУ им. Л. Гумилева по строительной сфере. В 2013-2016 годах работал в «Назарбаев Университете», а также курировал строительные сферы в компании «Talan Towers». Еще два года занимал руководящую должность в бизнес-центре «Каскад». Принимал участие в проектировании и строительстве арки «Мәңгілік ел» и столичного ботанического сада.