31 Августа 2022 11:55

Хочу делиться знаниями с коллегами в регионах - нейрохирург Азамат Жайлганов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Имя Азамата Жайлганова широко известно в медицинских кругах не только Казахстана, но и за его пределами. Азамату Абикенулы 38 лет. Родился и вырос в Байконуре. Член Казахской ассоциации нейрохирургов (КАН) РК, лучший специалист в здравоохранении РК 2021 года согласно Национальному бизнес-рейтингу, победитель номинации «Алтын Шипагер», президент общественного объединения «Общество детских нейрохирургов», организатор мастер-классов по проведению уникальных операций с привлечением менторов из Израиля, Турции, Греции, Франции, России. И это только часть его регалий.Насколько сложно быть детским нейрохирургом, каковы жизненные и профессиональные ценности - об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал врач, детский нейрохирург городской клинической больницы №2 г. Алматы Азамат Жайлганов.

Азамат, кто повлиял на Ваш выбор стать врачом?

- Отец. Он был врачом, хирургом. В три года я заявил, что тоже буду доктором. Самое интересное, хорошо помню этот момент. Отец, который многие годы работал хирургом в городской больнице города Ленинска, потом уже Байконура, был для меня большим авторитетом. С детства я видел, как люди уважают и благодарят отца за работу. Мама, которая была преподавателем русского языка и литературы в казахских классах, тоже всегда подчеркивала значимость и важность работы врача. Поэтому, учась в Международной космической школе Байконура, я сразу выбрал направление «химия-биология» и без труда поступил в Казахский Национальный медицинский университет г. Алматы, а затем, на третьем году обучения, перевелся в государственную медицинскую академию г. Астаны. До сих пор благодарю байконурскую школу, которая дала очень качественные знания по всем предметам: на первом курсе почти все экзамены зачислили «автоматом». В 2007 году окончил медакадемию по специальности «педиатрия» и приступил к работе.

А как стали нейрохирургом? Ведь это сложная специальность, не было страха?

Честно скажу, в институте думал, что никогда не буду заниматься лечением детей, тем более, заниматься мозгом. Сложилось все наоборот: я стал именно детским нейрохирургом. Думаю, мне повезло с наставниками, которые направили меня на истинный путь. Все началось с того, что на 5-ом курсе ассистент кафедры детской неврологии и нейрохирургии Халык Биназарович Кульманов спросил: «Пойдешь в нейрохирургию?» Впервые скальпель в руки мне дал наставник Жандулла Балгабаевич Накипов, который доверил впервые самостоятельно прооперировать. Настоящий настрой на нейрохирургию дали два человека– Амангельды Тулеевич Ислямов, он заведовал отделением нейрохирургии в железнодорожной больнице и Марат Рабандиярович Рабандияров - главный врач №2 городской больницы Алматы, с которым мы работаем вместе рука об руку с 2008 года. И, конечно, это благословение нашего главного нейрохирурга страны, академика медицины, профессора Акшулакова Серика Куандыковича. Позже мой турецкий коллега, наставник и ментор, детский нейрохирург Мемет Озек, с которым мы подружились во время прохождения шестимесячной стажировки в Турции, сказал: «Самый универсальный нейрохирург – это детский нейрохирург. И я с ним теперь полностью согласен.

Страх, конечно же, был, особенно во время первых операций. Главный наш объект - головной мозг, спинной мозг и нервная система в целом. В теории все понятно, а когда ты заходишь в мозг, нужно правильно сориентироваться. Бывали моменты, когда хотелось все бросить, быстро закончить операцию или даже не начинать. И вот здесь нужен дух, смелость, вера и, в первую очередь, знания. Конечно, и психологически бывает тяжело – ведь это дети. Они плачут, зовут маму. Стараешься не обращать внимания и сосредоточиться на операции. Меня даже дома прозвали черствым, потому что могу спать, когда дома дети плачут или шумят (смеется).

Какой самый трудный момент в вашей работе нейрохирурга?

Такой момент бывает у каждого врача – это когда знаешь, что пациент обречен, и об этом надо сообщить родным. В этот момент ощущаешь острое чувство вины. А еще это летальные исходы... Операции в нейрохирургии сложные, почти всегда на грани жизни и смерти, опасность всегда рядом. Апгрейд – это моя цель. Найти способ, метод устранить ограничения человеческого тела за счет внедрения в нервную систему. Здесь приходят на помощь детальные знания анатомии, новые техники нейрохирургии в мире, которые мы постоянно изучаем.

Несмотря на Ваш достаточно молодой возраст, Вы являетесь автором шести методик, участвуете и проводите мастер-классы по детской нейрохирургии вместе с именитыми докторами. Можете рассказать о самом значимом для Вас моменте?

- В мае этого года на базе нашей детской городской клинической больницы №2 города Алматы провели две операции по удалению опухоли головного мозга у детей, которые были в сознании. Дети были в возрасте 8 и 15 лет, опухоли были расположены в функционально значимых зонах, и проводить полную анестезию было опасно из-за возможных необратимых неврологических последствий. В моей практике это был самый значимый момент. Особое ощущение, когда нейропсихологи, анестезиологи разговаривают с ребенком, ты слышишь его голос и в этот момент сосредоточенно работаешь. Видишь, во время стимуляции головного мозга, когда невропатологи общаются с ребенком, определяют функционально значимые зоны мозга (речевые), потом удаляешь опухоль. Через некоторое время опять слышишь, что ребенок разговаривает, значит, все в порядке.

Каждая из этих операций длилась по 7 часов. Это была сложная и успешная работа большого коллектива единомышленников. Мастер-класс, организованный ОФ «Добровольное общество «Милосердие» в рамках проекта «Подари детям Жизнь» вел профессор, доктор медицинских наук Александр Вонгиевич Ким. Команда нашей больницы работала в составе главного врача, лауреата Государственной премии РК в области науки и техники Марата Рабандияровича Рабандиярова, меня, врача-нейрохирурга, заведующего отделением реанимации и анестезиологии Жандоса Жанбырбаевича Шолахова, а также моих коллег - врачей-нейрохирургов, невропатологов, нейропсихологов, нейрофункционалистов и реабилитологов.

Операции прошли удачно, в послеоперационном периоде дети чувствуют себя хорошо, судорог не было. По статистике, во всем мире таких уникальных операций детям было проведено всего 50 пациентам. К ним добавились наши две, проведенные в Казахстане, причем наш пациент стал одним из самых младших – ему было 8 лет.

Азамат, что цените в людях? Как стать профессионалом своего дела, таким, как Вы?

Ценю в людях честность, открытость, а в специалистах - умение сопереживать пациенту, взаимодействовать с ним для быстрейшего выздоровления. Насчет профессионализма скажу известные слова - мечта, цель, стремление к знаниям, в любой ситуации оставаться человеком.

О чем мечтаете?

Хочу делиться своими знаниями детского нейрохирурга с коллегами в регионах страны, хочу, чтобы технику, которой я владею, могли использовать в областных больницах Казахстана. Мечтаю, чтобы в наших медицинских учреждениях была конкурентная среда, пациенты могли выбирать лечение, а врачи развивались как специалисты, личности. Надеюсь, что мой новый проект с коллегами по совершенствованию хирургии эпилепсии детей, будет реализован.

Хотелось бы, чтобы медики получали достойную заработную плату. Возьму, к примеру себя. 7 лет учебы в мединституте, 4 года резидентуры, 13 лет трудового стажа, медицинской практики. Все эти годы продолжаешь ежедневно учиться, без этого в нашей системе нейрохирургии просто нельзя. А заработная плата меньше, чем у таксистов, это несправедливо. Такой подход я понимаю в советское время «уравниловки», но не сейчас.

Меня, наверное, выручает, мой позитивный характер и верность мечте. Я нашел свое дело, свое место в жизни, есть друзья, семья, супруга -надежный тыл. Есть моя родина Байконур, которая воспитала меня и дала путевку в жизнь. Есть мама, которая живет вместе со мной в Алматы и всегда беспокоится, когда я каждый день езжу на работу на велосипеде. Есть наказ отца, быть хорошим врачом, который выполняю.