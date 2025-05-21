Хочу, чтобы в оперу ходили не ради фото, а из-за музыки — восходящая звезда Айгерим Алтынбек

— Не могу назвать кого-то своим кумиром. Раньше мне нравились такие мировые артисты, как Анна Нетребко, Мирелла Френи, Мария Каллас. Но со временем ты берёшь от других лишь то, что нужно тебе, что может принести пользу. Смотришь на человека и перенимаешь только те черты характера или поведения, которые тебе по душе. Поэтому не могу выделить кого-то одного, — рассказала она в интервью агентству Kazinform.

Айгерим также призналась, что любит общаться с людьми.

— Я не делю людей по их положению в обществе. Я всегда открыта к общению и диалогу. Мне интересны жизни других людей. Я люблю с ними беседовать. Сейчас я нахожусь в Италии, и здесь тоже достаточно хороших людей. Когда есть возможность, стараюсь с ними разговаривать, перенимать полезные качества, черты характера, вдохновляющие идеи и планы на будущее, — рассказала Айгерим Алтынбек.

Фото: кадр из видео

Певица отметила, что ей хочется, чтобы число посетителей оперных театров росло.

— В нашей столице есть театр Astana Opera. Сейчас я имею возможность посещать и другие оперные театры мира. Наш театр — поистине великолепен. Он огромный и впечатляющий. Когда заходишь внутрь, создаётся ощущение, что ты попал во дворец. Конечно, нельзя сказать, что в нашем театре нет любителей оперы — их очень много. Но мне бы хотелось, чтобы таких людей становилось ещё больше. Я бы хотела, чтобы в оперный театр приходили не ради того, чтобы делать красивые фотографии, а ради того, чтобы услышать потрясающую музыку, — отметила она.

Айгерим Алтынбек, которая сейчас продолжает обучение в итальянской консерватории, дала советы молодым оперным певцам.

— Прежде всего, необходимы характер и настойчивость, потому что путь в искусстве крайне сложен. Опера — один из самых трудных жанров. Нужно владеть не только несколькими языками, но и уметь исполнять как казахские, так и зарубежные произведения на высоком уровне. Всё это приходит через обучение. Нужно забыть про лень, готовиться круглосуточно, постоянно искать что-то новое. Важно очень хорошо проверить свою физиологию, ведь на сцене могут возникнуть такие моменты, когда из-за страха пропадет голос или будет сложно справиться с психологическим давлением. Такие ситуации случаются, и к ним нужно быть готовым, — отметила она.

Певица с сожалением констатирует, что многие продолжают сравнивать эстраду и классику.

— В Казахстане часто не понимают, в чём разница между классикой и эстрадой. Это два совершенно разных жанра. В классической музыке даже если у тебя температура 39 градусов или нет настроения, ты всё равно поёшь вживую, своим настоящим голосом. Наш голос напрямую зависит от настроения, и он может изменяться, — добавила Айгерим Алтынбек.

Ранее министр культуры и информации Аида Балаева поделилась, что возлагает большие надежды на оперную певицу Айгерим Алтынбек, которая в этом году выиграла практически все международные конкурсы в Италии.