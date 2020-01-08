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Хлопок газовоздушной смеси в Каскелене: пожилая женщина скончалась в больнице

8 Января 2020 23:45
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Хлопок газовоздушной смеси в Каскелене: пожилая женщина скончалась в больнице

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Скончалась еще одна пострадавшая при хлопке газовоздушной смеси в Каскелене, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня в 17:00 в больнице скончалась пожилая женщина, 1939 года рождения», - сообщили в пресс-службе акимата Карасайского района.

Аким Карасайского района Жандарбек Далабаев навестил пострадавших. Семьям погибших выразил соболезнования. Пострадавшим жильцам предоставлено временное жилье.

Как сообщалось, 8 января около 13:15 в Каскелене в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Толе би произошел хлопок газовоздушной смеси.

В результате хлопка произошло частичное обрушение межкомнатных стен без последующего горения. Восемь человек получили различные травмы, в том числе четверо детей. В больницу доставили семь человек, в том числе трое детей. Ребенок, 2009 года рождения, скончался на месте происшествия.

Жители этого дома эвакуированы противопожарной службой, акиматом Каскелена организовано временное проживание для нуждающихся. Причина хлопка устанавливается.

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия, Здравоохранение,
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Гульмира Байзакова

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