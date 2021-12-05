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вчера 21:05
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Хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в ЗКО: двое пострадали
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме ЗКО. Работники газовой службы получили ожоги лица и рук, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».
Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, случай произошел 3-го декабря в 20:50 в селе Талдыкудук Казталовского района.
«В частном жилом доме при монтаже печи на природном газе работниками газового хозяйства ТОО «КАЗГИД» произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения. В результате хлопка разрушилась крыша пристройки, а также волной хлопка были выбиты окна», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Пострадали двое работников.
«29-летний мужчина получил ожоги 25% тела (кисти рук), 28-летний мужчина получил ожог лица (левая щека). Оба работника проживают в Уральске. Они были доставлены в больницу в поселок Жалпактал», - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО.
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