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    00:13, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Хлопок газа произошел в жилом доме в Атырау: три человека пострадали

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в квартире пятиэтажного дома произошёл хлопок газа. Три человека пострадали, а также произошло обрушение стены между квартирами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «23 января в Атырау в 18:34 в микрорайоне Авангард-2 в доме №18 на кухне одной из квартир произошел хлопок бытового газа. Квартира расположена на втором этаже. Предварительная причина – утечка газа. В результате обрушилась стена между соседними квартирами №106 и №87. Пострадали три человека, они были доставлены в Атыраускую областную больницу. После оказания медицинской помощи двое из них были отпущены домой. На данный момент в больнице остается один человек. На месте происшествия работают подразделения департамента ЧС», - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.


    Обстоятельства произошедшего выясняются.


    Теги:
    Атырауская область Атырау МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Происшествия
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