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Хлопок газа произошел в Темиртау
26 Августа 2022 14:10

Хлопок газа произошел в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау снова произошел хлопок газа в многоэтажном доме. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЧП произошло 25 августа в 14:35 часов по проспекту Металлургов 21/2Б. Как сообщает служба ЧС, в 9-этажном трехподъездном доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения и разрушений.

В результате происшествия были выбиты стекла в подъезде на уровне второго этажа.

«Сотрудниками УЧС по городу Темиртау совместно с газовой службой и с собственниками жилья проведено поквартирное обследование, после чего жители вернулись в свои квартиры», - проинформировали в пресс-службе ДЧС по Карагандинской области.

Как сообщалось, на этой же улице 16 августа в результате вспышки газовоздушной смеси произошло межэтажное обрушение. Обошлось без пожара, но были повреждены три квартиры.


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