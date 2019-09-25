Хлеб со сниженным количеством соли начали выпекать в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В цехе по производству хлеба и хлебобулочной продукции Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина начали выпекать хлеб со сниженным количеством содержанием соли. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках меморандума, подписанного между Национальным центром общественного здравоохранения» и Казахским агротехническим университетом им. С.Сейфуллина, начато производство хлеба со сниженным содержанием соли для студентов и преподавателей ВУЗа. Основным направлением сотрудничества является изменение рецептуры хлеба и хлебобулочных изделий в части поэтапного снижения соли на 1 грамм с целью формирования культуры здорового питания, укрепления здоровья молодежи.

«Аграрный университет имени Сакена Сейфуллина стал площадкой для реализации данных мер. На основании проведенного исследования установлено, что снижение соли в хлебобулочных изделиях не оказывает отрицательного влияния на его вкусовые качества, технологию производства и срок хранения. Положительный опыт работы позволяет транслировать его на крупномасштабных производителей хлеба», - сказал заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Руслан Сатывалдеев в ходе посещения цеха университета.





Он также отметил, что Национальным центром общественного здравоохранения разработан целый комплекс мер по обеспечению политики здорового питания.

«Одним из документов является План мероприятий по поэтапному снижению соли в хлебе и хлебобулочных изделиях. Центр планирует, что эту инициативу поддержат и другие производители хлебобулочных изделий. Повышенное потребление соли приводит к таким хроническим неинфекционным заболеваниям, как сердечно-сосудистые заболевания, включая артериальную гипертензию, инсульт, инфаркт, ожирение, развитие сахарного диабета II типа и некоторых видов онкологических заболеваний», - проинформировал Р. Сатывалдеев.

В экспериментально-производственном цеху по производству хлеба и хлебобулочной продукции Казахского агротехнического университета им. С.Сейфуллина производится более 15 видов хлебобулочных изделий, отвечающих требованиям НПА Евразийского экономического союза.





По результатам последних исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения, уровень потребления соли в Казахстане один из самых высоких в мире и превышает рекомендованную ВОЗ суточную дозу более чем в 3 раза и составляет 17 грамм в сутки, в то время как норма составляет 5 грамм. Согласно рекомендациям ВОЗ, уменьшение количества соли в продуктах питания наиболее эффективно начинать с хлеба как продукта массового потребления.

«По данным экономического моделирования, комплекс мероприятий по снижению потребления соли стал бы в Казахстане наиболее эффективной мерой профилактики НИЗ. Финансовые средства, вложенные в мероприятия, направленные на сокращение потребления соли, дают экономический эффект на пятилетний период в 11 раз, превышающий вложенные средства. В то же время очень дорогостоящие клинические вмешательства - всего на 7%», - отмечают в Центре.



