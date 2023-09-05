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    17:00, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Хлеб подорожал на 8,6% в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июле хлеб подорожал сразу на 8,6%. В том числе ржано-пшеничный хлеб вырос в цене на 12,7%, пшеничный из муки высшего сорта — на 12,4%, пшеничный из муки первого сорта — на 5,8% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исследование Ranking.kz.

    В региональном разрезе наибольшее годовое удорожание было зарегистрировано в Улытауской области: на 20%. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская область (+ 17,6% за год) и Алматы (+16,3%). Наименьший годовой рост цен был отмечен в Западно-Казахстанской области: на 2%.

    Что касается потребления в секторе, в первом квартале текущего года, согласно обследованию домохозяйств Бюро национальной статистики АСПиР РК, на человека приходилось 876 г ржаного и ржано-пшеничного хлеба — на 13,3% больше, чем годом ранее. Потребление пшеничного хлеба из муки первого сорта составляло 7,1 кг в квартал на душу населения, минус 7,8% за год.

    Ржаного и ржано-пшеничного хлеба больше потребляли в городской местности: 918 г на душу населения, против 808 г на селе. Пшеничный хлеб из муки первого сорта, напротив, пользовался большей популярностью в сельской местности: 7,2 кг на душу населения в квартал, против 7 кг в городах.


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