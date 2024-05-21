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    09:53, 21 Май 2024 | GMT +6

    Хлеб по 354 тенге: поставщик центра поддержки детей в Алматинской области завышал цены на продукты

    Завышенные цены на продукты для детского центра в Алматинской области
    Фото: кадр из видео

    В центре поддержки детей в Алматинской области выявили факты закупки продуктов по завышенным ценам, передает агентство Kazinform.

    Сейчас в Центре воспитываются более 120 детей. АФМ обнаружило, что поставщик, покупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге (наценка 153%).

    Также поставлялись:

    • гречка с наценкой 145% (687 тг/кг против 281 тг/кг);
    • подсолнечное масло с наценкой 63% (977 тг/л против 600 тг/л);
    • сахар с наценкой 38% (480 тг/кг против 350 тг/кг).

    Согласно действующему законодательству размер предельной торговой надбавки на СЗПТ не должен превышать 15%.

    В результате мер поставщик привлечен к административной ответственности, а договор с Центром пересмотрен, что привело к снижению цены на 1,3 млн тенге.

    Также детские сады региона пересмотрели договоры с поставщиками, что позволило сэкономить 3,9 млн тенге.

    Теги:
    Детсады Дети Цены и тарифы АФМ Продукты Алматинская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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