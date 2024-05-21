Хлеб по 354 тенге: поставщик центра поддержки детей в Алматинской области завышал цены на продукты

В центре поддержки детей в Алматинской области выявили факты закупки продуктов по завышенным ценам, передает агентство Kazinform.

Сейчас в Центре воспитываются более 120 детей. АФМ обнаружило, что поставщик, покупая хлеб по 140 тенге, поставлял его детскому дому по 354 тенге (наценка 153%).

Также поставлялись:

гречка с наценкой 145% (687 тг/кг против 281 тг/кг);

подсолнечное масло с наценкой 63% (977 тг/л против 600 тг/л);

сахар с наценкой 38% (480 тг/кг против 350 тг/кг).

Согласно действующему законодательству размер предельной торговой надбавки на СЗПТ не должен превышать 15%.

В результате мер поставщик привлечен к административной ответственности, а договор с Центром пересмотрен, что привело к снижению цены на 1,3 млн тенге.

Также детские сады региона пересмотрели договоры с поставщиками, что позволило сэкономить 3,9 млн тенге.