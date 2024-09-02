РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:04, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    ХК «Арлан» стал трёхкратным обладателем Кубка Казахстана

    ХК "Арлан" стал трёхкратным обладателем Кубка Казахстана
    Фото: pro.ligasy.kz

    В финальном матче Кубка Казахстана 2024 года сошлись кокшетауский «Арлан» и «Горняк» из Рудного. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на pro.ligasy.kz.

    Действующий чемпион страны «Арлан», несмотря на серьёзно обновившийся состав, по нарастающей провёл розыгрыш Кубка и сыграл в финале турнира с позиции силы. В решающие моменты ключевую роль сыграло мастерство лидеров кокшетаусцев, а также вратаря Сергея Кудрявцева, который отразил 23 из 24 бросков в створ.

    Полевые игроки помогли своему голкиперу точными бросками в исполнении Владислава Никулина, а также новичков Степана Санникова и Данила Парамонова. Автором единственной шайбы в составе «Горняка» стал Оскар Юлбарисов, который второй день подряд вышел на лёд с капитанской нашивкой.

    Таким образом, «Арлан» в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Казахстана. А для наставника «синегорцев» Владимира Маркелова этот трофей стал первым в качестве главного тренера.

    «Арлан» — «Горняк» 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

    1:0 — 14:59 — Никулин (Чапоров)

    2:0 — 27:24 — Санников (Архипов)

    3:0 — 38:24 — Парамонов (Санников, Хорошев)

    3:1 — 44:29 — Юлбарисов (Абдуллаев, Степанов)

    Вратари: Кудрявцев — Нурек

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Регионы Кокшетау Акмолинская область
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    telegram