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ХК «Торпедо» победил «Сарыарку» в овертайме матча ВХЛ
6 Октября 2019 23:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Торпедо» в рамках чемпионата ВХЛ в Усть-Каменогорске сыграло с карагандинской «Сарыаркой», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В первом периоде карагандинец Дмитрий Бойчук открыл счет, в третьем — усть-каменогорец Денис Игнашин сравнял, а в овертайме, оформив дубль, принес победу хозяевам льда.
10 октября в Караганде усть-каменогорское «Торпедо» сыграет с «Сарыаркой».
«Торпедо» — «Сарыарка» 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 — 17:52 Бойчук (Голоднюк, Никулин). В равенстве
1:1 — 47:30 Игнашин (Шин, Рымарев). В равенстве
2:1 — 64:52 Игнашин (Куракин). В равенстве
Вратари: Перевозчиков — Рейзвих
Штраф: 8:10 (0:2, 6:4, 2:4, 0:0).
Ключевые слова: Спорт,
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