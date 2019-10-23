ХК «Торпедо» обыграл «Ижсталь» в матче ВХЛ

ИЖЕВСК. КАЗИНФОРМ - Устькаменогорское «Торпедо» в рамках чемпионата ВХЛ в Ижевске сыграло с «Ижсталью», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Устькаменогорец Андрей Виноградов смог открыть счет лишь во втором периоде. На старте третьего отрезка игры Денис Игнашин удвоил преимущество гостей, третью шайбу забросил Никита Куракин. Единственную шайбу за ижевчан забил Максим Мизюрин.

24 октября устькаменогорское «Торпедо» в Альметьевске сыграет с «Нефтяником». «Ижсталь» — «Торпедо» 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 — 20:38 Виноградов (Молодцов). В большинстве 0:2 — 40:54 Игнашин (Шин). В равенстве 1:2 — 52:44 Мизюрин (Орлов, Спиценко). В равенстве 1:3 — 56:10 Куракин (Таратунин, Громов). В равенстве

Вратари: Кононов — Перевозчиков Штраф: 12:29 (10:2, 2:27, 0:0).



