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    10:42, 07 Март 2022 | GMT +6

    ХК «Сарыарка» обыграл «Ольборг Пайрэтс» и стал серебряным призером континентального кубка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В заключительном матче в рамках финального раунда Континентального Кубка карагандинская «Сарыарка» одержала победу над датским «Ольборг Пайрэтс» и выиграла серебряные медали турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Ольборг Пайрэтс (Ольборг) - Сарыарка (Караганда) 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).

    0:1 - Барбашев (Рахманов) - 03:30;

    0:2 - Грымзин - 30:03;

    0:3 - Яковлев (Грымзин) - 34:53;

    1:3 - Эдмондсон (Скиннарс, Ромиг) - 44:39;

    1:4 - Аноховский (Рахманов) - 59:43 ПВ.

    Вратари: Соренсен – Селивёрстов.


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