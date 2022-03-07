10:42, 07 Март 2022 | GMT +6
ХК «Сарыарка» обыграл «Ольборг Пайрэтс» и стал серебряным призером континентального кубка
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В заключительном матче в рамках финального раунда Континентального Кубка карагандинская «Сарыарка» одержала победу над датским «Ольборг Пайрэтс» и выиграла серебряные медали турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Ольборг Пайрэтс (Ольборг) - Сарыарка (Караганда) 1:4 (0:1, 0:2, 1:1).
0:1 - Барбашев (Рахманов) - 03:30;
0:2 - Грымзин - 30:03;
0:3 - Яковлев (Грымзин) - 34:53;
1:3 - Эдмондсон (Скиннарс, Ромиг) - 44:39;
1:4 - Аноховский (Рахманов) - 59:43 ПВ.
Вратари: Соренсен – Селивёрстов.