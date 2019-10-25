ХК «Барыс» вел в счете 2:0 и проиграл в пятом овертайме подряд

ЯРОСЛАВЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Ярославле прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Локомотив» принимал «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В этой игре «Барыс» уступил со счетом 2:3. У победителей отличились Артур Каюмов (31-я), Степан Санников (36-я) и Рушан Рафиков (61-я), а у казахстанцев по шайбе забросили Алихан Асетов (23-я минута) и Роман Старченко (24-я).

Добавим, что для столичной команды это уже был пятый матч подряд, в котором был сыгран овертайм.

Таким образом, поражением от «Локомотива» «Барыс» прервал победную выездную серию, которая насчитывала пять матчей: до этого подопечные Андрея Скабелки в последний раз проигрывали в гостях 13 сентября — «Адмиралу» (0:3).

После 20 матчей у «Барыса» 29 очков.

Фото: www.hcbarys.kz