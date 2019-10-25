-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:45
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:42
-
-
-
-
вчера 20:57
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:38
-
вчера 19:32
-
-
-
-
-
-
вчера 18:38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:59
-
-
-
-
-
ХК «Барыс» вел в счете 2:0 и проиграл в пятом овертайме подряд
ЯРОСЛАВЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Ярославле прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Локомотив» принимал «Барыс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В этой игре «Барыс» уступил со счетом 2:3. У победителей отличились Артур Каюмов (31-я), Степан Санников (36-я) и Рушан Рафиков (61-я), а у казахстанцев по шайбе забросили Алихан Асетов (23-я минута) и Роман Старченко (24-я).
Добавим, что для столичной команды это уже был пятый матч подряд, в котором был сыгран овертайм.
Таким образом, поражением от «Локомотива» «Барыс» прервал победную выездную серию, которая насчитывала пять матчей: до этого подопечные Андрея Скабелки в последний раз проигрывали в гостях 13 сентября — «Адмиралу» (0:3).
После 20 матчей у «Барыса» 29 очков.Фото: www.hcbarys.kz
- ЧА по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров: казахстанец завоевал «серебро»
- Состоялся телефонный разговор Елбасы и бывшего Короля Испании Хуана Карлоса I
- Казахстанец завоевал «золото» на Grand-Slam по дзюдо
- Нурсултан Назарбаев посетил матч между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем
- Нурсултан Назарбаев встретился с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем
- Казахстанская боксерша стала третьей на Всемирных военных играх
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана