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    01:39, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    ХК «Барыс» уступил рижскому «Динамо» в матче КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграл с рижским «Динамо» и уступил ему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Игра проходила в Риге с местным «Динамо», которому «Барыс» уступил со счетом 2:3.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Диц, Михайлис-Волк-Лилья; Альсинг-Мартинссон, Томас-Куник-Савицкий; Шалапов-Орехов, Фрэттин-Берглунд-Асетов; Данияр, Мусоров-Зубов-Шестаков, Шайхмедденов.

    Первый период остался полностью за хозяевами, они забросили две шайбы усилиями Фрэнка Коррадо и Себастьяна Веннстрёма за 14 секунд. Во второй части игры ничего не изменилось, а в третьей Эмиль Пуарье увеличил разрыв, только после этого отметились Джо Морроу и Никита Михайлис. 3:2 — сильнее рижане, которые до этого поединка располагались на последней строчке Западной конференции лиги.

    18 сентября «Барыс» на выезде сыграет с финским «Йокеритом».

    «Динамо» (Рига, Латвия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

    Шайбы:

    1:0 — 12:27 Коррадо (Радил). В большинстве

    2:0 — 12:41 Веннстрём (Тиивола). В равенстве

    3:0 — 43:09 Пуарье (Радил, Коррадо). В большинстве

    3:1 — 52:08 Морроу (Волк, Михайлис). В равенстве

    3:2 — 59:58 Михайлис (Диц, Фрэттин). В равенстве

    Вратари: 4:8 (2:4, 2:2, 0:2)

    Штраф: Маттссон — Ортио.

    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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