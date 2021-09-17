ХК «Барыс» уступил рижскому «Динамо» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграл с рижским «Динамо» и уступил ему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Игра проходила в Риге с местным «Динамо», которому «Барыс» уступил со счетом 2:3.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Морроу-Диц, Михайлис-Волк-Лилья; Альсинг-Мартинссон, Томас-Куник-Савицкий; Шалапов-Орехов, Фрэттин-Берглунд-Асетов; Данияр, Мусоров-Зубов-Шестаков, Шайхмедденов.

Первый период остался полностью за хозяевами, они забросили две шайбы усилиями Фрэнка Коррадо и Себастьяна Веннстрёма за 14 секунд. Во второй части игры ничего не изменилось, а в третьей Эмиль Пуарье увеличил разрыв, только после этого отметились Джо Морроу и Никита Михайлис. 3:2 — сильнее рижане, которые до этого поединка располагались на последней строчке Западной конференции лиги.

18 сентября «Барыс» на выезде сыграет с финским «Йокеритом».

«Динамо» (Рига, Латвия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)

Шайбы:

1:0 — 12:27 Коррадо (Радил). В большинстве

2:0 — 12:41 Веннстрём (Тиивола). В равенстве

3:0 — 43:09 Пуарье (Радил, Коррадо). В большинстве

3:1 — 52:08 Морроу (Волк, Михайлис). В равенстве

3:2 — 59:58 Михайлис (Диц, Фрэттин). В равенстве

Вратари: 4:8 (2:4, 2:2, 0:2)

Штраф: Маттссон — Ортио.