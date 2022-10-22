ХК «Барыс» третий раз за сезон проиграл со счетом 0:5

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» на своей площадке потерпел разгромное поражение в Континентальной хоккейной лиге от магнитогорского «Металлурга» со счетом 0:5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Подопечные тренера ХК «Барыс» Андрея Скабелки в третий раз за сезон проиграли со счетом 0:5. 7 сентября казахстанский клуб на выезде уступил подмосковному «Витязю», затем 11 октября с таким же счетом потерпел поражение от пекинского «Куньлунь Ред Стар».

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Сергиенко-Грэм, Луис-Вей-Михайлис; Мищенко-Ножье, Сагадеев-Савицкий-Бракко; Биграс-Григорьев, Максимов-Шестаков-Петухов; Асетов-Гурков-Муратов.

Первый период остался полностью за гостями, в воротах Никиты Бояркина побывали четыре безответные шайбы, после чего на лед вышел Юлиус Гудачек. Во второй части игры Семен Кошелев оформил дубль. Заключительная двадцатиминутка превратилась в формальность и в ней ничего не изменилось — 0:5.

23 октября «Барыс» на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 03:08 Кошелев (Никонцев). В равенстве

0:2 — 04:53 Голдобин (Яковлев, Карпов). В большинстве

0:3 — 13:44 Никонцев. В большинстве

0:4 — 16:11 Лайпсик (Кёрран). В большинстве

0:5 — 33:59 Кошелев (Никонцев, Земчёнок). В равенстве

Вратари: Бояркин 00:00-16:11, Гудачек 16:11-60:00 — Кошечкин

Штраф: 10:8 (6:2, 2:4, 2:2).

Несмотря на сегодняшнее поражение астанинская команда на данный момент также занимает четвертую позицию в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 23 очка.





Фото: ХК «Барыс»