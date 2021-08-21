ХК «Барыс» сыграл вничью со сборной Беларуси в товарищеском матче

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Барыс» в Минске провел второй товарищеский матч против сборной Беларуси, сыграв вничью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Ортио) — Шалапов-Диц, Старченко-Куник-Фрэттин; Альсинг-Мартинссон, Михайлис-Волк-Шестаков; Савченко-Орехов, Михайлис-Волк-Шестаков; Бекетаев-Данияр, Касенов-Шайхмедденов-Нурлан.

Гости открыли счет усилиями Кертиса Волка, но еще в первом периоде его сравнял Александр Павлович. Во второй части игры Волк оформил дубль, на что соперник ответил уже двумя шайбами, их провели Алексей Протас и Шейн Принс. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где Алексей Зубов и Никита Михайлис в третий раз вывели вперед гостей, тут у хозяев ответил Егор Шарангович, после этого была драка, которую выиграл Даррен Диц, оставалось четыре минуты, и никто не смог вырвать победу — 4:4.

Напомним, что в первой игре «Барыс» уступил со счетом 1:2, шайбой отметился Якоб Лилья.