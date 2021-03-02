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    08:43, 02 Март 2021 | GMT +6

    ХК «Барыс» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в плей-офф КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги столичный «Барыс» сыграет на выезде с магнитогорским «Металлургом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport» стартует в 21:00.

    Встреча состоится на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, вмещающей 7700 зрителей.

    Команды в регулярном чемпионате играли между собой четырежды, три победы у россиян и одна соответственно в активе казахстанцев.

    Отметим, что серии плей-офф проходят до четырех побед.

    Напомним, 27 февраля в матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с омским «Авангардом», крупно проиграв ему.


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