ХК «Барыс» проиграл в выездном матче КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде проиграл череповецкой «Северстали», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Тренер «Барыса» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Михайлис-Сагадеев-Савицкий; Биграс-Ножье, Луис-Шестаков-Бракко; Сергиенко-Мищенко, Максимов-Гурков-Петухов; Данияр-Кайыржан, Кайыржан-Гусейнов-Шайхмедденов.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, у гостей отметился Антон Сагадеев. Во втором периоде в воротах Юлиуса Гудачека побывали три снаряда, после чего его сменил Никита Бояркин, сократил разрыв Джереми Бракко. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам закрепить успех — 5:2.





26 сентября «Барыс» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

«Северсталь» (Череповец, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 — 02:02 Моисеев (Колмыков, Хабаров). В равенстве

1:1 — 19:31 Сагадеев (Бракко, Михайлис). В равенстве

2:1 — 21:40 Пилипенко (Вовченко, Пресс). В большинстве

3:1 — 24:28 Абросимов (Морозов, Лишка). В большинстве

4:1 — 28:09 Петунин (Хабаров, Тихонов). В равенстве

4:2 — 38:56 Бракко (Грэм, Михайлис). В большинстве

5:2 — 48:42 Моисеев (Думбадзе, Колмыков). В равенстве

Вратари: Шугаев — Гудачек 00:00-28:09, Бояркин 28:09-60:00

Штраф: 4:10 (0:2, 2:6, 2:2).

Ранее сообщалось, что астанинский клуб поднялся на 5 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 9 очков.





Фото: sports.kz