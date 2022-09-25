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    22:40, 24 Сентябрь 2022 | GMT +6

    ХК «Барыс» проиграл в выездном матче КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде проиграл череповецкой «Северстали», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Тренер «Барыса» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Михайлис-Сагадеев-Савицкий; Биграс-Ножье, Луис-Шестаков-Бракко; Сергиенко-Мищенко, Максимов-Гурков-Петухов; Данияр-Кайыржан, Кайыржан-Гусейнов-Шайхмедденов.

    В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, у гостей отметился Антон Сагадеев. Во втором периоде в воротах Юлиуса Гудачека побывали три снаряда, после чего его сменил Никита Бояркин, сократил разрыв Джереми Бракко. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам закрепить успех — 5:2.


    26 сентября «Барыс» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».

    «Северсталь» (Череповец, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

    Шайбы:

    1:0 — 02:02 Моисеев (Колмыков, Хабаров). В равенстве

    1:1 — 19:31 Сагадеев (Бракко, Михайлис). В равенстве

    2:1 — 21:40 Пилипенко (Вовченко, Пресс). В большинстве

    3:1 — 24:28 Абросимов (Морозов, Лишка). В большинстве

    4:1 — 28:09 Петунин (Хабаров, Тихонов). В равенстве

    4:2 — 38:56 Бракко (Грэм, Михайлис). В большинстве

    5:2 — 48:42 Моисеев (Думбадзе, Колмыков). В равенстве

    Вратари: Шугаев — Гудачек 00:00-28:09, Бояркин 28:09-60:00

    Штраф: 4:10 (0:2, 2:6, 2:2).

    Ранее сообщалось, что астанинский клуб поднялся на 5 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 9 очков.


    Фото: sports.kz


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