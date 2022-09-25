ХК «Барыс» проиграл в выездном матче КХЛ
Тренер «Барыса» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Михайлис-Сагадеев-Савицкий; Биграс-Ножье, Луис-Шестаков-Бракко; Сергиенко-Мищенко, Максимов-Гурков-Петухов; Данияр-Кайыржан, Кайыржан-Гусейнов-Шайхмедденов.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, у гостей отметился Антон Сагадеев. Во втором периоде в воротах Юлиуса Гудачека побывали три снаряда, после чего его сменил Никита Бояркин, сократил разрыв Джереми Бракко. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам закрепить успех — 5:2.
26 сентября «Барыс» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом».
«Северсталь» (Череповец, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 02:02 Моисеев (Колмыков, Хабаров). В равенстве
1:1 — 19:31 Сагадеев (Бракко, Михайлис). В равенстве
2:1 — 21:40 Пилипенко (Вовченко, Пресс). В большинстве
3:1 — 24:28 Абросимов (Морозов, Лишка). В большинстве
4:1 — 28:09 Петунин (Хабаров, Тихонов). В равенстве
4:2 — 38:56 Бракко (Грэм, Михайлис). В большинстве
5:2 — 48:42 Моисеев (Думбадзе, Колмыков). В равенстве
Вратари: Шугаев — Гудачек 00:00-28:09, Бояркин 28:09-60:00
Штраф: 4:10 (0:2, 2:6, 2:2).
Ранее сообщалось, что астанинский клуб поднялся на 5 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 9 очков.
Фото: sports.kz