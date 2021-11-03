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ХК «Барыс» проиграл в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

3 Ноября 2021 22:06
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ХК «Барыс» проиграл в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги столичный клуб «Барыс» дома сыграл против финского «Йокерита» и уступил ему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

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Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Шутов) — Альсинг-Шалапов, Старченко-Берглунд-Савицкий; Мартинссон-Диц, Михайлис-Волк-Лилья; Данияр-Орехов, Шестаков-Гурков-Петухов; Савченко, Асетов-Зубов-Кайыржан.

Первый период остался полностью за гостями, они забросили две безответные шайбы в ворота Йони Ортио. Во второй части игры дубль оформил Никлас Енсен. Заключительная двадцатиминутка позволила Никите Михайлису сократить разрыв, но на большее хозяев не хватило. 4:1 — сильнее команда из Финляндии.

Следующий матч «Барыс» проведет дома 4 ноября против челябинского «Трактора».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Шайбы:

0:1 — 16:47 Коссила (Лескинен, Хянникяйнен). В равенстве

0:2 — 19:38 Енсен (О’Нилл, Шрёдер). В равенстве

0:3 — 28:49 Енсен (Лескинен). В равенстве

1:3 — 42:47 Михайлис (Лилья, Волк). В большинстве

1:4 — 59:27 Анттила. В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Ортио — Линдбек

Штраф: 6:8 (0:2, 4:2, 2:4).


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