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ХК «Барыс» проиграл третий подряд матч и закрепился на дне конференции КХЛ

4 Февраля 2023, 00:47
ХК «Барыс» проиграл третий подряд матч и закрепился на дне конференции КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги на выезде проиграл московскому «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на 11-й строчке Восточной конференции, а российский занимал пятую на Западе.

Тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Бракко-Шестаков-Петухов; Ножье-Данияр, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Савицкий-Борисевич-Шевченко; Кайыржан-Гайтамиров, Максимов-Шайхмедденов-Асетов.

Никита Михайлис счет открыл в первом периоде, однако соперник довольно быстро его сравнял. Во второй части игры хозяева вышли вперед, на что гости ответили взятием Дмитрия Шевченко, после чего автор шайбы астанчан получил удаление и в это время москвичи поправили счет. Заключительная двадцатиминутка ничего не изменила. 3:2 — москвичи побеждают, а астанчане проигрывают третий подряд матч.

5 февраля «Барыс» встретится с ЦСКА в Москве.

«Динамо» (Москва, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 06:39 Михайлис. В равенстве

1:1 — 08:28 Уил (Тринеев, Игумнов). В равенстве

2:1 — 24:30 Джиошвили (Муранов, Каблуков). В равенстве

2:2 — 29:58 Шевченко (Бекетаев, Савицкий). В равенстве

3:2 — 38:21 Мартынов (Менелл, Уил). В большинстве

Вратари: Волков — Гудачек

Штраф: 4:6 (2:0, 2:2, 0:4).

Фото: пресс-служба ХК «Барыс»

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