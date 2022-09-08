ХК «Барыс» проиграл третий матч подряд на старте сезона КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» сыграл на выезде с подольским «Витязем» и проиграл ему, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Главный тренер ФК «Барыс» Андрей Скабелка выпустил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Биграс-Грэм, Михайлис-Вей-Савицкий; Мищенко-Григорьев, Асетов-Сагадеев-Луис; Бекетаев-Шалапов, Шестаков-Гурков-Петухов; Минеев-Кайыржан, Рахманов-Шайхмедденов-Максимов.

В первом периоде у гостей было 8 минут большинства, но забросили в концовке хозяева. Во второй части игры ничего не изменилось, а третья вновь осталась за россиянами, в итоге — 5:0. Казахстанский клуб терпит третье поражение на старте сезона.





9 сентября «Барыс» на выезде сыграет с ХК «Сочи».

«Витязь» (Подольск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 5:0 (1:0, 0:0, 5:0).

Шайбы:

1:0 — 19:37 Уилсон (Граовац). В равенстве

2:0 — 43:52 Старков (Рой, Смолин). В большинстве

3:0 — 47:05 Кара (Галузин). В большинстве

4:0 — 48:44 Рой (Уилсон, Уилсон). В большинстве

5:0 — 52:57 Рассказов (Гончаров). В равенстве

Вратари: Шикин — Бояркин 00:00-48:44, Шутов 48:44-60:00

Штраф: 22:14 (8:0, 8:4, 6:10).

Ранее «Барыс» сыграл на выезде с санкт-петербургским СКА, проиграв со счетом 3:1.





Фото: пресс-служба ХК «Барыс»