+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -3 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ХК «Барыс» проиграл российскому «Сочи» в выездном матче чемпионата КХЛ

17 Ноября 2021 02:01
Поделиться:
ХК «Барыс» проиграл российскому «Сочи» в выездном матче чемпионата КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В выездном матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» уступил ХК «Сочи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Новости по теме
Уральск примет чемпионат Казахстана по дзюдо
Дедовщина в Степногорске: комплексный мониторинг проведут в спортинтернате Сборная Казахстана по футболу обыграла Таджикистан Боксерский клуб создадут в Туркестане

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Мартинссон-Альсинг, Фрэттин-Вей-Юрчо; Диц-Морроу, Михайлис-Волк-Лилья; Шалапов-Савченко, Старченко-Куник-Савицкий; Данияр, Кайыржан-Сагадеев-Гурков, Шайхмедденов.

Россияне с самого начала были активнее в атаке и сумели забросить в концовке первого периода усилиями Даррена Дица, шайба от капитана казахстанского клуба отлетела в ворота, а следом хозяева закрепили преимущество. Во второй части игры «Сочи» увеличил разрыв и только после этого «Барыс» ожил, в его составе отметились Кертис Волк и Роман Старченко, вернув интригу. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, а там россияне взяли свое — 5:2.

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде 20 ноября против череповецкой «Северстали».

ХК «Сочи» (Сочи, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Шайбы:

1:0 — 16:13 Николаев (Александров, Жабреев). В равенстве

2:0 — 18:15 Мельниченко (Лайпон, Бакош). В равенстве

3:0 — 23:40 Гордин (Авершин, Глотов). В равенстве

3:1 — 32:01 Волк (Старченко, Диц). В большинстве

3:2 — 36:46 Старченко (Куник, Шалапов). В равенстве

4:2 — 45:46 Лайпон (Мельниченко, Якс). В равенстве

5:2 — 53:13 Мищенко (Гараев, Николаев). В большинстве

Вратари: Хелльберг — Ортио

Штраф: 8:8 (2:0, 2:2, 4:6).

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Хоккей   #Барыс   #КХЛ  
Поделиться:
Новости по теме
Уральск примет чемпионат Казахстана по дзюдо
Дедовщина в Степногорске: комплексный мониторинг проведут в спортинтернате
Сборная Казахстана по футболу обыграла Таджикистан
Боксерский клуб создадут в Туркестане
Популярное
1 Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
2 Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
3 Известный акушер-гинеколог скончался в СКО
4 Полицейских обвинили в краже денег при обыске: заведено уголовное дело
5 О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
6 Ограничение движения для транспорта ввели на одной из дорог ВКО
Читайте также
Сборная Казахстана назвала стартовый состав на матч с Таджикистаном
Тимофей Скатов вышел во второй круг турнира в Бразилии
Вершить самосуд никому не позволено – Президент о трагедии в Алматы
Аферисты перевели деньги со счетов пятерых казахстанцев
Известный акушер-гинеколог скончался в СКО
Полицейских обвинили в краже денег при обыске: заведено уголовное дело
О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
Ограничение движения для транспорта ввели на одной из дорог ВКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив