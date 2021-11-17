ХК «Барыс» проиграл российскому «Сочи» в выездном матче чемпионата КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В выездном матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» уступил ХК «Сочи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Мартинссон-Альсинг, Фрэттин-Вей-Юрчо; Диц-Морроу, Михайлис-Волк-Лилья; Шалапов-Савченко, Старченко-Куник-Савицкий; Данияр, Кайыржан-Сагадеев-Гурков, Шайхмедденов.

Россияне с самого начала были активнее в атаке и сумели забросить в концовке первого периода усилиями Даррена Дица, шайба от капитана казахстанского клуба отлетела в ворота, а следом хозяева закрепили преимущество. Во второй части игры «Сочи» увеличил разрыв и только после этого «Барыс» ожил, в его составе отметились Кертис Волк и Роман Старченко, вернув интригу. Все решалось в заключительной двадцатиминутке, а там россияне взяли свое — 5:2.

Следующий матч «Барыс» проведет на выезде 20 ноября против череповецкой «Северстали».

ХК «Сочи» (Сочи, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Шайбы:

1:0 — 16:13 Николаев (Александров, Жабреев). В равенстве

2:0 — 18:15 Мельниченко (Лайпон, Бакош). В равенстве

3:0 — 23:40 Гордин (Авершин, Глотов). В равенстве

3:1 — 32:01 Волк (Старченко, Диц). В большинстве

3:2 — 36:46 Старченко (Куник, Шалапов). В равенстве

4:2 — 45:46 Лайпон (Мельниченко, Якс). В равенстве

5:2 — 53:13 Мищенко (Гараев, Николаев). В большинстве

Вратари: Хелльберг — Ортио

Штраф: 8:8 (2:0, 2:2, 4:6).