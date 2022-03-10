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    22:45, 09 Март 2022 | GMT +6

    ХК «Барыс» проиграл «Металлургу» и вылетел из плей-офф КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пятом матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде уступил магнитогорскому «Металлургу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Тренер Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Морроу-Мартинссон, Куник-Вей-Савицкий; Альсинг-Орехов, Михайли-Волк-Лилья; Савченко-Бекетаев, Берглунд-Сагадеев-Юрчо; Данияр, Шайхмедденов-Шестаков-Петухов.

    Казахстанцам была нужна только победа, но уже первый период остался за россиянами благодаря броску Семена Кошелева. Во второй части игры ничего не изменилось, а на старте заключительной двадцатиминутки счет сравнял Кирилл Савицкий, однако Анатолий Никонцев снова вывел вперед россиян, теперь окончательно, а итог подвел Денис Зернов. 3:1 — сильнее «Металлург».

    Таким образом, «Барыс» проиграл серию со счетом 1:4 и завершил сезон КХЛ.

    «Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

    Счет в серии: 4:1

    Шайбы:

    1:0 — 16:03 Кошелев (Хабаров). В равенстве

    1:1 — 40:55 Савицкий (Орехов, Альсинг). В равенстве

    2:1 — 47:31 Никонцев (Неколенко, Минулин). В равенстве

    3:1 — 50:59 Зернов (Карпов, Яковлев). В равенстве

    Вратари: Кошечкин — Бояркин

    Штраф: 8:8 (0:2, 6:4, 2:2).


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