ХК «Барыс» проиграл «Металлургу» и вылетел из плей-офф КХЛ
Тренер Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Морроу-Мартинссон, Куник-Вей-Савицкий; Альсинг-Орехов, Михайли-Волк-Лилья; Савченко-Бекетаев, Берглунд-Сагадеев-Юрчо; Данияр, Шайхмедденов-Шестаков-Петухов.
Казахстанцам была нужна только победа, но уже первый период остался за россиянами благодаря броску Семена Кошелева. Во второй части игры ничего не изменилось, а на старте заключительной двадцатиминутки счет сравнял Кирилл Савицкий, однако Анатолий Никонцев снова вывел вперед россиян, теперь окончательно, а итог подвел Денис Зернов. 3:1 — сильнее «Металлург».
Таким образом, «Барыс» проиграл серию со счетом 1:4 и завершил сезон КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Счет в серии: 4:1
Шайбы:
1:0 — 16:03 Кошелев (Хабаров). В равенстве
1:1 — 40:55 Савицкий (Орехов, Альсинг). В равенстве
2:1 — 47:31 Никонцев (Неколенко, Минулин). В равенстве
3:1 — 50:59 Зернов (Карпов, Яковлев). В равенстве
Вратари: Кошечкин — Бояркин
Штраф: 8:8 (0:2, 6:4, 2:2).