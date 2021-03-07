ХК «Барыс» проиграл «Металлургу» и уступает в серии плей-офф КХЛ
Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Ортио); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Фрэттин; Хетерингтон-Шалапов, Старченко-Сагадеев-Акользин; Линтуниеми-Блэкер, Лилья-Виделль-Михайлис; Шевченко-Шестаков-Петухов, Мусоров.
Первый период остался за хозяевами, в меньшинстве у них отличился Якоб Лилья. Во второй части игры Николай Голдобин и Егор Мартынов вывели гостей вперед, все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где у хозяев было достаточно возможностей выровнять положение, в том числе и игра 5 на 3, но сделать они это не смогли. 2:1 — сильнее российский клуб.
Следующий матч серии пройдет в Нур-Султане 8 марта.
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Счет в серии: 1:2
Шайбы:
1:0 — 14:41 Лилья (Виделль). В меньшинстве
1:1 — 23:13 Голдобин (Земчёнок, Плотников). В равенстве
1:2 — 26:00 Мартынов (Кошелев, Бек). В равенстве
Вратари: Ортио — Олкинуора
Штраф: 6:8 (4:0, 2:2, 0:6).