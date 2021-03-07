ХК «Барыс» проиграл «Металлургу» и уступает в серии плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги столичный «Барыс» проиграл дома магнитогорскому «Металлургу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Ортио); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Фрэттин; Хетерингтон-Шалапов, Старченко-Сагадеев-Акользин; Линтуниеми-Блэкер, Лилья-Виделль-Михайлис; Шевченко-Шестаков-Петухов, Мусоров.

Первый период остался за хозяевами, в меньшинстве у них отличился Якоб Лилья. Во второй части игры Николай Голдобин и Егор Мартынов вывели гостей вперед, все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где у хозяев было достаточно возможностей выровнять положение, в том числе и игра 5 на 3, но сделать они это не смогли. 2:1 — сильнее российский клуб.

Следующий матч серии пройдет в Нур-Султане 8 марта.

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Счет в серии: 1:2

Шайбы:

1:0 — 14:41 Лилья (Виделль). В меньшинстве

1:1 — 23:13 Голдобин (Земчёнок, Плотников). В равенстве

1:2 — 26:00 Мартынов (Кошелев, Бек). В равенстве

Вратари: Ортио — Олкинуора

Штраф: 6:8 (4:0, 2:2, 0:6).