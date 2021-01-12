ХК «Барыс» проиграл казанскому «Ак Барсу» в матче КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» проиграл казанскому «Ак Барсу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Ортио); Линтуниеми-Диц, Панюков-Вароне-Фрэттин; Хетерингтон-Блэкер, Виделль-Волк-Лилья; Орехов-Маклюков, Старченко-Шестаков-Михайлис; Гайтамиров, Акользин-Сагадеев-Асетов, Мусоров.
Гости были фаворитами и открыли счет усилиями Кирилла Петрова, однако довольно быстро его тезка Панюков уравнял шансы на успех. На старте второй части игры Панюков оформил дубль, только довольно быстро Найджел Доус и Станислав Галиев вывели казанцев вперед. В заключительном периоде Патрис Кормье увеличил разрыв. 4:2 — сильнее казанцы.
Следующий матч «Барыс» проведет 14 января в Нур-Султане против уфимского «Салавата Юлаева».
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Ак Барс» (Казань, Россия) 2:4 (1:1, 1:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 13:02 Петров (Зарипов, Мёрфи). В большинстве
1:1 — 15:04 Панюков (Фрэттин). В равенстве
2:1 — 21:26 Панюков (Виделль, Диц). В большинстве
2:2 — 22:40 Доус (Викстранд). В большинстве
2:3 — 23:48 Галиев (Журавлёв, Билялов). В равенстве
2:4 — 40:35 Кормье (Песонен, Петров). В равенстве
Вратари: Карлссон — Билялов
Штраф: 12:12 (4:2, 4:6, 4:4).
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