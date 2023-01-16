ХК «Барыс» проиграл четвертый подряд матч КХЛ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги сыграл с новосибирской «Сибирью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на десятой строчке Восточной конференции лиги, а российский занимал вторую.
Тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Бекетаев, Шевченко-Вей-Михайлис; Грэм-Нургалиев, Бракко-Шестаков-Петухов; Шалапов-Мищенко, Луис-Борисевич-Асетов; Данияр-Кайыржан, Рахманов-Сагадеев-Шайхмедденов.
Счет открыл Антон Сагадеев, но уже к концовке первой половины соперник его сравнял. Во второй части игры ничего не изменилось, а на старте заключительной двадцатиминутки гости вышли вперед и победу уже не отпускали — 2:1. Столичный коллектив проиграл четвертый поединок кряду.
19 января «Барыс» на выезде сыграет с челябинским «Трактором».
«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Сибирь» (Новосибирск, Россия) 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 — 05:40 Сагадеев. В равенстве
1:1 — 17:47 Голубев (Мёрфи). В равенстве
1:2 — 42:01 Шаров (Основин). В равенстве
Вратари: Гудачек — Костин
Штраф: 4:6 (2:2, 0:2, 2:2).
Фото: пресс-службы ХК «Барыс»