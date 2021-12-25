ХК «Барыс» проиграл челябинскому «Трактору» в матче КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на выезде уступил челябинскому «Трактору», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Морроу-Данияр, Берглунд-Вей-Юрчо; Альсинг-Мартинссон, Михайлис-Волк-Лилья; Савченко-Орехов, Старченко-Сагадеев-Савицкий; Асетов-Гурков-Петухов, Шайхмедденов-Кайыржан.
Первый период полностью остался за хозяевами, они забили дважды в ворота Никиты Бояркина. Во второй части игры хозяева увеличили разрыв, только после этого отличился Якоб Берглунд. Антон Сагадеев на старте третьей двадцатиминутки вернул казахстанцев в игру, но на большее их не хватило. 4:2 — сильнее «Трактор».
27 декабря «Барыс» дома примет екатеринбургский «Автомобилист».
«Трактор» (Челябинск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 4:2 (2:0, 1:1, 0:2)
Шайбы:
1:0 — 08:05 Тертышный (Исаев, Бэйлен). В равенстве
2:0 — 09:13 Седлак (Бэйлен, Пулккинен). В большинстве
3:0 — 34:38 Седлак (Бэйлен, Гика). В равенстве
3:1 — 37:47 Берглунд (Савицкий). В равенстве
3:2 — 40:39 Сагадеев (Юрчо, Морроу). В равенстве
4:2 — 58:12 Пулккинен (Основин). В равенстве, в пустые ворота
Вратари: Вилл — Бояркин
Штраф: 4:6 (0:6, 2:2, 2:0).
Напомним, 24 декабря казахстанский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде уступил казанскому «Ак Барсу».
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