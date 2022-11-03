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ХК «Барыс» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче

3 Ноября 2022, 21:50
ХК «Барыс» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче
3 Ноября 2022, 21:50

ХК «Барыс» проиграл «Адмиралу» в домашнем матче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с владивостокским «Адмиралом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Савицкий; Гайтамиров-Ножье, Бракко-Сагадеев-Петухов; Мищенко-Григорьев, Максимов-Гусейнов-Асетов; Шалапов, Кайыржан-Рахманов — Муратов.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором счет открыл Егор Петухов, на это российский клуб ответил дважды. В заключительной двадцатиминутке Николай Елисеев оформил хет-трик и снял все вопросы о победителе. 4:1 — сильнее российский клуб.

8 ноября «Барыс» в Астане сыграет с подольским «Витязем».

Фото: sports.kz


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