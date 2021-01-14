ХК «Барыс» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в чемпионате КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ХК «Барыс» потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Ортио (Карлссон); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Фрэттин; Хетерингтон-Данияр См., Виделль-Волк-Лилья; Орехов-Блэкер, Старченко-Сагадеев-Михайлис; Гайтамиров, Асетов-Гурков-Петухов, Мусоров.

Фаворита в этом противостоянии не было, первый же период остался за россиянами, в их составе отметился Филип Ларсен. На старте второго периода Кирилл Панюков уравнял шансы на успех, а затем Якоб Лилья и Никита Михайлис увели хозяев в отрыв, однако Сакари Маннинен и Джефф Плэтт оставили выяснение отношений на заключительный период. Последняя часть игры осталась за гостями, у них забросили Александр Алексеев, Маркус Гранлунд и Петр Хохряков. 6:3 — сильнее уфимцы.

Следующий матч «Барыс» проведет в Нур-Султане 17 января против хабаровского «Амура».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) 3:6 (0:1, 3:2, 0:3)

Шайбы:

0:1 — 13:56 Ларсен (Гранлунд, Маннинен). В равенстве

1:1 — 22:57 Панюков (Фрэттин, Вароне). В равенстве

2:1 — 28:15 Лилья (Виделль, Диц). В большинстве

3:1 — 29:03 Михайлис (Орехов). В большинстве

3:2 — 32:04 Маннинен (Кадейкин, Гранлунд). В равенстве

3:3 — 37:49 Плэтт (Науменков, Кугрышев). В большинстве

3:4 — 41:36 Алексеев (Кугрышев, Картаев). В равенстве

3:5 — 43:08 Гранлунд (Хартикайнен). В равенстве

3:6 — 58:02 Хохряков. В меньшинстве, в пустые ворота

Вратари: Ортио — Тарасов

Штраф: 14:10 (0:0, 14:4, 0:6).

Напомним, в предыдущем матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» проиграл казанскому «Ак Барсу».