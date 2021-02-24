ХК «Барыс» потерпел поражение от «Ак Барса» в гостевом матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В гостевом матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский хоккейный клуб «Барыс» проиграл казанскому «Ак Барсу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Кудрявцев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Фрэттин; Линтуниеми-Шалапов, Лилья-Виделль-Асетов; Хетерингтон-Данияр, Михайлис-Волк-Шевченко; Акользин-Шестаков-Петухов, Мусоров.

Хозяева были явными фаворитами и имели массу моментов уже на старте, однако забросить удалось гостям, в их составе отметился Кертис Волк. Во втором периоде увеличил разрыв Даррен Диц, но быстро его сократил Виктор Тихонов. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где Дмитрий Юдин выровнял положение, но затем забросил Фил Вароне и тут отметился Кирилл Петров, действо перешло в овертайм, а там россияне вырвали победу. 4:3 — сильнее «Ак Барс».

25 февраля «Барыс» на выезде сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар».

«Ак Барс» (Казань, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1)

Шайбы:

0:1 — 19:23 Волк (Диц, Карлссон). В большинстве

0:2 — 31:02 Диц (Вароне, Фрэттин). В равенстве

1:2 — 34:03 Тихонов (Доус, Яруллин). В равенстве

2:2 — 50:41 Юдин (Петров, Рукавишников). В равенстве

2:3 — 51:32 Вароне (Виделль). В равенстве.

3:3 — 52:35 Петров (Кормье). В равенстве

4:3 — 60:53 Галимов (Воронков, Викстранд). В равенстве

Вратари: Билялов — Карлссон

Штраф: 10:10 (4:4, 4:2, 2:4, 0:0).