РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:33, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    ХК «Барыс» потерпел поражение от «Ак Барса» в гостевом матче КХЛ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В гостевом матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский хоккейный клуб «Барыс» проиграл казанскому «Ак Барсу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Кудрявцев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Фрэттин; Линтуниеми-Шалапов, Лилья-Виделль-Асетов; Хетерингтон-Данияр, Михайлис-Волк-Шевченко; Акользин-Шестаков-Петухов, Мусоров.

    Хозяева были явными фаворитами и имели массу моментов уже на старте, однако забросить удалось гостям, в их составе отметился Кертис Волк. Во втором периоде увеличил разрыв Даррен Диц, но быстро его сократил Виктор Тихонов. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где Дмитрий Юдин выровнял положение, но затем забросил Фил Вароне и тут отметился Кирилл Петров, действо перешло в овертайм, а там россияне вырвали победу. 4:3 — сильнее «Ак Барс».

    25 февраля «Барыс» на выезде сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар».

    «Ак Барс» (Казань, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1)

    Шайбы:

    0:1 — 19:23 Волк (Диц, Карлссон). В большинстве

    0:2 — 31:02 Диц (Вароне, Фрэттин). В равенстве

    1:2 — 34:03 Тихонов (Доус, Яруллин). В равенстве

    2:2 — 50:41 Юдин (Петров, Рукавишников). В равенстве

    2:3 — 51:32 Вароне (Виделль). В равенстве.

    3:3 — 52:35 Петров (Кормье). В равенстве

    4:3 — 60:53 Галимов (Воронков, Викстранд). В равенстве

    Вратари: Билялов — Карлссон

    Штраф: 10:10 (4:4, 4:2, 2:4, 0:0).


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:20
    Казахстан завоевал очередное «серебро» на Азиаде по гребле
    Сегодня, 10:16
    Второклассник из Костаная разработал светоотражающий элемент
    Сегодня, 10:07
    Почти 20 тысяч человек пытались незаконно пересечь границу Казахстана в этом году
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!