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ХК «Барыс» поборется за Кубок Президента РК в Нур-Султане
10 Июня 2022 08:44

ХК «Барыс» поборется за Кубок Президента РК в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Появилась информация о проведении Кубка Президента Республики Казахстан в Нур-Султане с участием ХК «Барыс» и других клубов во время предсезонной подготовки КХЛ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Как сообщили в пресс-службе «Нефтехимика», помимо нижнекамского клуба и «Барыса», в турнире примут участие магнитогорский «Металлург», «Автомобилист» из Екатеринбурга и китайский «Куньлунь Ред Стар». Кубок Президента РК пройдет с 16 по 19 августа в столице Казахстана.

Ранее стало известно, что «Барыс» также сыграет на Кубке губернатора Челябинской области, который состоится с 24 по 27 августа.

В минувшем сезоне команда Юрия Михайлиса заняла 8 место в Восточной конференции КХЛ, после чего уступила на старте Кубка Гагарина «Магнитке» в пяти матчах.


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