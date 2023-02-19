ХК «Барыс» победил на выезде после двух подряд поражений в КХЛ
Перед стартом поединка казахстанский клуб был на последнем месте Восточной конференции, а китайский занимал предпоследнее в Западной.
Тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Грант-Бекетаев, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье -Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Гайтамиров, Савицкий-Вей-Бракко; Данияр, Асетов-Гурков-Кайыржан.
Первый период остался без заброшенных шайб, во втором единственную провел капитан гостей Линден Вей. Заключительная двадцатиминутка помогла хозяевам выровнять положение, игра перешла в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы — 2:1. «Барыс» побеждает после двух подряд домашних поражений.
20 февраля «Барыс» на выезде встретится с омским «Авангардом».
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 32:49 Вей (Ножье, Шевченко). В равенстве
1:1 — 56:18 Родуолд (Фрэм). В равенстве
1:2 — 61:32 Михайлис (Вей, Бракко). В большинстве
Вратари: Джурусик — Бояркин
Штраф: 12:4 (2:2, 4:2, 6:0, 0:0).
Фото: пресс-службы ХК «Барыс»