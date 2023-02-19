РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:52, 18 Февраль 2023 | GMT +6

    ХК «Барыс» победил на выезде после двух подряд поражений в КХЛ

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с китайским «Куньлунь Ред Стар» и победил, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Перед стартом поединка казахстанский клуб был на последнем месте Восточной конференции, а китайский занимал предпоследнее в Западной.

    Тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Грант-Бекетаев, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье -Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Гайтамиров, Савицкий-Вей-Бракко; Данияр, Асетов-Гурков-Кайыржан.

    Первый период остался без заброшенных шайб, во втором единственную провел капитан гостей Линден Вей. Заключительная двадцатиминутка помогла хозяевам выровнять положение, игра перешла в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы — 2:1. «Барыс» побеждает после двух подряд домашних поражений.

    20 февраля «Барыс» на выезде встретится с омским «Авангардом».

    «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

    Шайбы:

    0:1 — 32:49 Вей (Ножье, Шевченко). В равенстве

    1:1 — 56:18 Родуолд (Фрэм). В равенстве

    1:2 — 61:32 Михайлис (Вей, Бракко). В большинстве

    Вратари: Джурусик — Бояркин

    Штраф: 12:4 (2:2, 4:2, 6:0, 0:0).

    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»


    Теги:
    Спорт Барыс Зимние виды спорта КХЛ Хоккей
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!