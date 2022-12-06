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ХК «Барыс» победил «Ак Барс» и вернулся в плей-офф КХЛ

6 Декабря 2022, 22:23
ХК «Барыс» победил «Ак Барс» и вернулся в плей-офф КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома обыграл казанский «Ак Барс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на 9 месте Восточной конференции лиги, а «Ак Барс» двумя строчками выше.

Тренер «Барыса» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Грант-Бекетаев, Савицкий-Вей-Михайлис; Ножье-Гайтамиров, Бракко-Шестаков-Петухов; Шалапов-Грэм, Асетов-Сагадеев-Рахманов; Мищенко-Григорьев, Максимов-Шайхмедденов-Шевченко.

Первый период остался полностью за хозяевами благодаря двум безответным шайбам Аркадия Шестакова и Алекса Гранта. Во втором гости вернули интригу, сократив разрыв. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам выровнять положение и перевести игру в овертайм и позже серию буллитов, где сильнее оказались казахстанцы, вернувшиеся в зону плей-офф.

19 декабря «Барыс» на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Ак Барс» (Казань, Россия) 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 — 08:01 Шестаков (Савицкий, Бекетаев). В равенстве

2:0 — 16:37 Грант (Вей, Михайлис). В равенстве

2:1 — 30:32 Дыняк (Семёнов). В равенстве

2:2 — 55:38 Петров (Шипачёв, Лучевников). В равенстве

Вратари: Бояркин — Мифтахов

Штраф: 8:10 (6:8, 0:0, 2:2).


Фото: sports.kz

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