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ХК «Барыс» отправился на выездную серию КХЛ

6 Декабря 2019 23:00
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ХК «Барыс» отправился на выездную серию КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ. В ходе поездки «Барыс» проведёт 2 матча в Сочи и Балашихе.

Список игроков, которые отправились в составе делегации:

Вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Сергей Кудрявцев.

Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Максим Семёнов, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кёртис Волк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей выездной серии:

7 декабря, суббота, 20:30. «Сочи» – «Барыс».

9 декабря, понедельник, 22:30. «Авангард» – «Барыс».

Матчи будут показаны в эфире телеканалов Qazsport и КХЛ-ТВ.

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Ключевые слова: Спорт,
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