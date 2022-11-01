Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

ХК «Барыс» одолел «Сибирь» и прервал серию из пяти поражений

1 Ноября 2022, 22:00
ХК «Барыс» одолел «Сибирь» и прервал серию из пяти поражений
1 Ноября 2022, 22:00

ХК «Барыс» одолел «Сибирь» и прервал серию из пяти поражений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» сыграл дома с новосибирской «Сибирью» в матче Континентальной хоккейной лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Савицкий; Гайтамиров-Ножье, Бракко-Сагадеев-Петухов; Мищенко-Григорьев, Максимов-Гурков-Шестаков; Сергиенко, Асетов-Гусейнов-Кайыржан.

Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Джереми Бракко, а во втором соперник отыгрался. Все решала заключительная двадцатиминутка, где казахстанцы вырвали победу и прервали серию из пяти поражений подряд. Решающую шайбу провел Линден Вей, а завершил все Кирилл Савицкий — 3:1.

3 октября «Барыс» дома встретится с владивостокским «Адмиралом».


Фото: hcbarys.kz



Новости по теме
Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
Учитывать особенности детского организма при тренировках призывают депутаты
Читайте также
Кубок Казахстана по конькобежному спорту стартовал в Астане
Казахстанские юниоры стали чемпионами мира по джиу-джитсу
Елена Рыбакина – в восьмерке главных фаворитов Australian Open-2023
Учитывать особенности детского организма при тренировках призывают депутаты
Жанибека Алимханулы отстранили от боев после первой защиты титула
За 2,4 млн долларов на аукционе продан мяч, которым Диего Марадона забил «гол столетия»
Казахстанский спортсмен Жалгас Жумагулов проведет свой шестой бой в UFC
Сборная Казахстана по футболу проиграла на выезде Узбекистану
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Мейрам Кажыкен встретился с избирателями в Таразе
3 Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в Астане
4 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
5 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору