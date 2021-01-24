ХК «Барыс» обыграл «Витязь» и продлил победную серию в КХЛ

ПОДОЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Барыс» одержал волевую победу над подольским «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В отличие от своих последних игр, в противостоянии с «Витязем», «Барыс» не был аутсайдером, однако проиграл первый период, на шайбу Александра Семина ответил Линус Виделль, а затем забросил Джастин Дэнфорт. Во второй части игры гости отыгрались и вышли вперед усилиями Валерия Орехова и Никиты Михайлиса, а затем Дэнфорт оформил дубль. В заключительной двадцатиминутке за две минуты до конца Захар Бардаков вывел свою команду вперед, почти сразу Михайлис оформил дубль. Действо перешло в овертайм, а там Джесси Блэкер принес победу гостям — 5:4.

Следующий матч «Барыс» проведет 26 января в Нур-Султане против челябинского «Трактора».

«Витязь» (Подольск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 4:5 ОТ (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 — 06:28 Сёмин (Дергачёв). В равенстве

1:1 — 08:38 Виделль (Лилья, Диц). В большинстве

2:1 — 13:06 Дэнфорт (Даугавиньш, Хультстрём). В большинстве

2:2 — 24:46 Орехов (Старченко, Виделль). В равенстве

2:3 — 25:07 Михайлис (Волк, Диц). В равенстве

3:3 — 29:32 Дэнфорт (Даугавиньш, Дергачёв). В большинстве

4:3 — 57:53 Бардаков (Малыхин). В равенстве

4:4 — 58:24 Михайлис (Волк, Лилья). В равенстве

4:5 — 60:39 Блэкер (Виделль). В равенстве

Вратари: Ежов — Карлссон

Штраф: 26:8 (24:6, 2:2, 0:0, 0:0).



