ХК «Барыс» обыграл «Локомотив» в выездном матче КХЛ
Тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Биграс-Грэм, Луис-Вей-Савицкий; Бекетаев-Ножье, Михайлис-Сагадеев-Бракко; Сергиенко-Шалапов, Максимов-Гурков-Петухов; Мищенко, Рахманов-Шайхмедденов-Шестаков, Кайыржан.
Если первые два периода остались за хозяевами, хотя они и не забросили, то третий активно начал казахстанский клуб, но это не принесло результата. Игра перешла в овертайм и серию буллитов, где сильнее оказались казахстанцы.
28 сентября «Барыс» на выезде сыграет с московским «Спартаком» в 22:30 по времени Астаны.
«Локомотив» (Ярославль, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 — 65:00 Михайлис. Буллит
Вратари: Исаев — Бояркин
Штраф: 2:6 (0:4, 0:2, 2:0, 0:0).
Благодаря этой победе астанинский клуб располагается на 6 месте в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 11 очков.
Фото: пресс-служба ХК «Барыс»