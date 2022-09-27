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    01:10, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    ХК «Барыс» обыграл «Локомотив» в выездном матче КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде переиграл ярославский «Локомотив», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Тренер ХК «Барыс» Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Биграс-Грэм, Луис-Вей-Савицкий; Бекетаев-Ножье, Михайлис-Сагадеев-Бракко; Сергиенко-Шалапов, Максимов-Гурков-Петухов; Мищенко, Рахманов-Шайхмедденов-Шестаков, Кайыржан.

    Если первые два периода остались за хозяевами, хотя они и не забросили, то третий активно начал казахстанский клуб, но это не принесло результата. Игра перешла в овертайм и серию буллитов, где сильнее оказались казахстанцы.


    28 сентября «Барыс» на выезде сыграет с московским «Спартаком» в 22:30 по времени Астаны.

    «Локомотив» (Ярославль, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

    Шайбы:
    0:1 — 65:00 Михайлис. Буллит

    Вратари: Исаев — Бояркин
    Штраф: 2:6 (0:4, 0:2, 2:0, 0:0).

    Благодаря этой победе астанинский клуб располагается на 6 месте в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 11 очков.


    Фото: пресс-служба ХК «Барыс»



    Теги:
    Спорт Барыс Видео КХЛ Хоккей
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