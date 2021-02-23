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    16:59, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    ХК «Барыс» объявил состав на выездной матч КХЛ против «Ак Барса»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на гостевой матч КХЛ с казанским «Ак Барсом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Начало матча в 17:30. Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «КХЛ-ТВ HD».

    Состав «Барыса»:

    Карлссон (Кудрявцев);

    Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;

    Линтуниеми — Шалапов, Лилья — Виделль — Асетов;

    Хетерингтон — Данияр, Михайлис — Волк — Шевченко;

    Акользин — Шестаков — Петухов, Мусоров.

    Напомним, сегодня «Барыс» открывает заключительную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ встречей с «Ак Барсом».


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