16:59, 23 Февраль 2021 | GMT +6
ХК «Барыс» объявил состав на выездной матч КХЛ против «Ак Барса»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на гостевой матч КХЛ с казанским «Ак Барсом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.
Начало матча в 17:30. Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «КХЛ-ТВ HD».
Состав «Барыса»:
Карлссон (Кудрявцев);
Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;
Линтуниеми — Шалапов, Лилья — Виделль — Асетов;
Хетерингтон — Данияр, Михайлис — Волк — Шевченко;
Акользин — Шестаков — Петухов, Мусоров.
Напомним, сегодня «Барыс» открывает заключительную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ встречей с «Ак Барсом».