ХК «Барыс» объявил состав на выездной матч КХЛ против «Ак Барса»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на гостевой матч КХЛ с казанским «Ак Барсом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Начало матча в 17:30. Прямая трансляция на телеканалах «Qazsport» и «КХЛ-ТВ HD».

Состав «Барыса»:

Карлссон (Кудрявцев);

Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;

Линтуниеми — Шалапов, Лилья — Виделль — Асетов;

Хетерингтон — Данияр, Михайлис — Волк — Шевченко;

Акользин — Шестаков — Петухов, Мусоров.

Напомним, сегодня «Барыс» открывает заключительную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ встречей с «Ак Барсом».