ХК «Барыс» объявил о заключении контракта с форвардом команды Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о заключении контракта с нападающим сборной Казахстана Антоном Сагадеевым. Двухстороннее соглашение будет действовать до конца текущего сезона (до 30 апреля 2022 года), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Большую часть своей карьеры Антон провёл в «Барысе», где он сыграл почти 250 матчей. Текущий сезон центральный нападающий начинал в «Локомотиве». В составе команды из Ярославля Сагадеев выходил на лёд в восьми встречах и отметился одной результативной передачей.

Спортсмен уже прибыл в расположение клуба из Нур-Султана. Ожидается, что он сможет отправиться с командой на ближайший выезд.