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вчера 23:40
ХК «Барыс» объявил о заключении контракта с форвардом команды Казахстана
15 Ноября 2021 09:02
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о заключении контракта с нападающим сборной Казахстана Антоном Сагадеевым. Двухстороннее соглашение будет действовать до конца текущего сезона (до 30 апреля 2022 года), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Большую часть своей карьеры Антон провёл в «Барысе», где он сыграл почти 250 матчей. Текущий сезон центральный нападающий начинал в «Локомотиве». В составе команды из Ярославля Сагадеев выходил на лёд в восьми встречах и отметился одной результативной передачей.
Спортсмен уже прибыл в расположение клуба из Нур-Султана. Ожидается, что он сможет отправиться с командой на ближайший выезд.
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