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ХК«Барыс» не будет участвовать во II раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги

16 Марта 2020 14:00
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ХК«Барыс» не будет участвовать во II раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» не будет участвовать во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса, передает МИА «Казинформ».

Как сообщается на сайте клуба, в связи с Указом Президента Республики Казахстан Токаева К.К. о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан.
Согласно Указу Президента РК, введены на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:
1) Установить ограничения на въезд на территорию РК, а также на выезде с ее территории всем видам транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению МИД РК.
2) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий.
Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020.


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Ключевые слова: Спорт,
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