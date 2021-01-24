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    20:00, 23 Январь 2021 | GMT +6

    ХК «Барыс» назвал состав на матч КХЛ с «Витязем»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав астанинского хоккейного клуба «Барыс» на выездной матч против подольского «Витязя», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграет с подольским «Витязем». Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция состоится на телеканале «Qazsport».

    Встреча состоится на стадионе «Витязь» в Подольске, вмещающем 5 500 зрителей.

    Состав «Барыса»:

    Карлссон (Ортио)

    Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин

    Хетерингтон — Блэкер, Виделль — Шестаков — Старченко

    Линтуниеми — Орехов, Михайлис — Волк — Лилья

    Гайтамиров, Асетов — Сагадеев — Шевченко, Мусоров.

    Отметим, что на данный момент «Барыс» идет на восьмом месте Восточной конференции с 55 очками в активе, а «Витязь» расположился на девятом месте Запада с 49 баллами.

    Напомним, вчера в матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде победил московское «Динамо».

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