ХК «Барыс» назвал состав на матч КХЛ с «Витязем»
В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграет с подольским «Витязем». Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция состоится на телеканале «Qazsport».
Встреча состоится на стадионе «Витязь» в Подольске, вмещающем 5 500 зрителей.
Состав «Барыса»:
Карлссон (Ортио)
Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин
Хетерингтон — Блэкер, Виделль — Шестаков — Старченко
Линтуниеми — Орехов, Михайлис — Волк — Лилья
Гайтамиров, Асетов — Сагадеев — Шевченко, Мусоров.
Отметим, что на данный момент «Барыс» идет на восьмом месте Восточной конференции с 55 очками в активе, а «Витязь» расположился на девятом месте Запада с 49 баллами.
Напомним, вчера в матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде победил московское «Динамо».