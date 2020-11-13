+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 428.99 EUR 506.51
RUB 5.58 CNY 64.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

ХК «Айсулу» стартовал с поражения в Европейской женской хоккейной лиге

13 Ноября 2020 15:00
Поделиться:
ХК «Айсулу» стартовал с поражения в Европейской женской хоккейной лиге

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Женский хоккейный клуб «Айсулу» провел первый матч в рамках Европейской женской хоккейной лиги – EWHL, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

Новости по теме
Новые спортплощадки построили в селах ЗКО
Непобежденный казахстанский боксер с титулом WBC сразится против россиянина «Барыс» на выезде победил «Нефтехимик» в матче КХЛ Казахстанка создает за рубежом первый женский хоккейный бренд
В первой игре казахстанские хоккеистки проводили встречу с соперницами из венгерского клуба «MAC Budapest». В упорной борьбе наши девушки уступили соперницам по буллитам - 1:2 и теперь имеют в активе первый набранный балл.
Алматинский клуб выступает в чемпионате не первый год, в прошлом сезоне игроки «Айсулу» завоевали бронзовые медали. В рамках турнира казахстанская команда проведет более 10 игр, кроме того, параллельно с матчами регулярного чемпионата будут проходить и встречи Суперкубка (SUPERCUP EWHL).
Следующий матч «Айсулу» проведет 13 ноября в рамках Суперкубка против другого коллектива из Венгрии «KMH Budapest».



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив