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ХК «Айсулу» стартовал с поражения в Европейской женской хоккейной лиге
13 Ноября 2020 15:00
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БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Женский хоккейный клуб «Айсулу» провел первый матч в рамках Европейской женской хоккейной лиги – EWHL, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.
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В первой игре казахстанские хоккеистки проводили встречу с соперницами из венгерского клуба «MAC Budapest». В упорной борьбе наши девушки уступили соперницам по буллитам - 1:2 и теперь имеют в активе первый набранный балл.
Алматинский клуб выступает в чемпионате не первый год, в прошлом сезоне игроки «Айсулу» завоевали бронзовые медали. В рамках турнира казахстанская команда проведет более 10 игр, кроме того, параллельно с матчами регулярного чемпионата будут проходить и встречи Суперкубка (SUPERCUP EWHL).
Следующий матч «Айсулу» проведет 13 ноября в рамках Суперкубка против другого коллектива из Венгрии «KMH Budapest».
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