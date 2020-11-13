ХК «Айсулу» стартовал с поражения в Европейской женской хоккейной лиге

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Женский хоккейный клуб «Айсулу» провел первый матч в рамках Европейской женской хоккейной лиги – EWHL, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации хоккея.

В первой игре казахстанские хоккеистки проводили встречу с соперницами из венгерского клуба «MAC Budapest». В упорной борьбе наши девушки уступили соперницам по буллитам - 1:2 и теперь имеют в активе первый набранный балл.

Алматинский клуб выступает в чемпионате не первый год, в прошлом сезоне игроки «Айсулу» завоевали бронзовые медали. В рамках турнира казахстанская команда проведет более 10 игр, кроме того, параллельно с матчами регулярного чемпионата будут проходить и встречи Суперкубка (SUPERCUP EWHL).

Следующий матч «Айсулу» проведет 13 ноября в рамках Суперкубка против другого коллектива из Венгрии «KMH Budapest».







