Новости
-
-
-
-
13:43 218
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:12 341
-
11:00 283
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
07:23 339
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ХК «Арлан» отправился в Ирландию на финал Континентального кубка
8 Января 2019 13:00 131
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 8 января, «Арлан» отправился на Континентальный кубок в Белфаст (Ирландия), сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт клуба.
Новости по темеПять звезд нашей «молодежки» - в Канаде за них болело по 6000 человек за игру Гатиятов попал в тройку лучших бомбардиров МЧМ-2019
Команда преодолеет расстояние в 6450 км маршрутом Кокшетау - Астана - Лондон - Белфаст.
Напомним, в ноябре минувшего года «волки» одержали три победы в трех матчах в рамках Континентального кубка в Лионе (Франция) и вышли в финал турнира. В финале Континентального кубка соперниками «Арлана» станут ирландский «Белфаст Джайантс», польский «Катовице» и хорошо знакомый по групповому этапу белорусский «Гомель».
Ключевые слова: Спорт, Акмолинская область,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- ФК «Кайрат» сообщил об уходе гендиректора
- Леффлер ответил на слухи о расставании с Головкиным
- Опубликован список 100 самых дорогих футболистов Европы
- Еще одно зарубежное СМИ назвало Головкин - «Канело» лучшим боем 2018 года
- Определилась дата боев боксеров Султана Заурбека и Нуртаса Ажбенова
- Казахстанцы узнали соперников в квалификации Australian Open
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047