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ХК «Арлан» отправился в Ирландию на финал Континентального кубка

8 Января 2019 13:00 131
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ХК «Арлан» отправился в Ирландию на финал Континентального кубка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­- Сегодня, 8 января, «Арлан» отправился на Континентальный кубок в Белфаст (Ирландия), сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт клуба.

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Команда преодолеет расстояние в 6450 км маршрутом Кокшетау - Астана - Лондон - Белфаст.

Напомним, в ноябре минувшего года «волки» одержали три победы в трех матчах в рамках Континентального кубка в Лионе (Франция) и вышли в финал турнира. В финале Континентального кубка соперниками «Арлана» станут ирландский «Белфаст Джайантс», польский «Катовице» и хорошо знакомый по групповому этапу белорусский «Гомель».

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Акмолинская область,
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