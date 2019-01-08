ХК «Арлан» отправился в Ирландию на финал Континентального кубка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ ­- Сегодня, 8 января, «Арлан» отправился на Континентальный кубок в Белфаст (Ирландия), сообщает СИА «SPORTINFORM» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Команда преодолеет расстояние в 6450 км маршрутом Кокшетау - Астана - Лондон - Белфаст.

Напомним, в ноябре минувшего года «волки» одержали три победы в трех матчах в рамках Континентального кубка в Лионе (Франция) и вышли в финал турнира. В финале Континентального кубка соперниками «Арлана» станут ирландский «Белфаст Джайантс», польский «Катовице» и хорошо знакомый по групповому этапу белорусский «Гомель».