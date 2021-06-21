Хиты Abba и Queen прозвучали для медиков на гала-концерте фестиваля «Астана кештері»

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «MuzVac - лучшая музыкальная вакцина!». Под таким названием состоялся большой гала-концерт Х Международного фестиваля искусств «Астана кештері», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничный концерт приурочен ко Дню медработников и стал ярким завершением фестиваля искусств.

В этот вечер на концерт в качестве зрителей были приглашены работники медицинских учреждений и больниц Нур-Султана. Фестиваль безвозмездно подарил им уникальную возможность встречи с известными исполнителями из Казахстана и разных стран мира.

Как отметили организаторы, это дань сердечной благодарности всем тем, кто стоит на страже нашего здоровья, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Им в помощь организаторы фестиваля разработали свою собственную музыкальную вакцину– MuzVac. Это действенное средство для укрепления иммунитета, создания позитивного настроения, для победы над вирусом. В ее составе – компоненты, прошедшие испытания десятилетиями. Это шедевры классической музыки, которые были исполнены именитыми мастерами сцены.

В этот вечер на сцене блистали звезды искусства из Италии и Швеции: Антонелло Кароцца, Риккардо Бертоццини, Миа Стегмар - Дженни Тарнеберг.

Свое исполнительское мастерство продемонстрировали также известные отечественные артисты Альфия Каримова и Ерлан Рыскали, Симфонический оркестр театра «Астана Опера», Камерный хор филармонии г. Нур-Султана. За дирижерским пультом – маэстро из Италии, известный во многих странах мира Роберто Молинелли.

«Участники «Астана кештері» с радостью приехали на этот проект, чтобы разделить благие цели фестиваля, ведь благодаря медикам человечество преодолело все сложности пандемии. Каждое сегодняшнее выступление, каждое произведение, исполненное на сцене, посвящается именно врачам», - отметил дирижер Роберто Молинелли.

Со сцены прозвучали хиты ХХ века - песни групп АВВА и Queen, музыка Эннио Морриконе к легендарным кинофильмам «Профессионал», «Злой, плохой, хороший», «Миссия» и другие. Свои искренние поздравления из Италии отправил и сын композитора Эннио Морриконе. Он отметил, что музыка Морриконе, который стремился своим творчеством врачевать души людей и нести добро, созвучна с благотворительной деятельностью фонда «Дегдар».

Публика по достоинству оценила насыщенную программу заключительного концерта «Астана кештері». Бурные овации восторженных зрителей не смолкали весь вечер, в адрес артистов звучали слова благодарности за талант и виртуозное исполнение.

«Этот прекрасный концерт действительно соответствовал своему названию. Публика в зале получила уникальную дозу самой лучшей вакцины – музыкальной. Каждая композиция, словно подарок для всех нас. Прекрасную музыку, прозвучавшую здесь, мы надолго сохраним в памяти», - делились своими впечатлениями зрители.

Организаторы фестиваля – Гуманитарный фонд «Дегдар», акимат г.Нур-Султан и компания JTI отметили, что в этом году фестиваль «Астана кештері» отметил свой десятый юбилей и прошел в рамках празднования Дня столицы под девизом «MuzVac - лучшая музыкальная вакцина!». Благотворительный проект представил столичным зрителям 3 концерта.

Как известно, фестиваль искусств «Астана кештері» родился благодаря инициативе Дариги Назарбаевой, в знак любви к нашей молодой столице. Проект стал уже доброй традицией в культурной жизни страны благодаря уникальной концепции, объединяющей самые разнообразные жанры музыкального искусства. Партнеры фестиваля – Министерство культуры и спорта РК, ГКО «Қазақконцерт», театр «Астана Опера», Агентство «Хабар».

Напомним, первый концерт в рамках фестиваля искусств состоялся в камерном зале «Астана Опера». Концерт под названием «Мигрирующие звуки» представили известные музыканты из Италии Филомена де Паскуале (флейта) и Джорджо Альбиани (гитара).

Как прошел второй концерт «В танцевальном ключе» в рамках международного фестиваля искусств «Астана кештері», можно узнать здесь.