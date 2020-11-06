Хитроумную финансовую схему разработал мошенник: пострадали 13 семейчан

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее осужден 25-летний мошенник, который, представляясь поставщиком лекарств и телефонов, обманул на крупную сумму 13 горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского суда №2.

В ведомстве сообщили, что весной 2018 года осужденный начал заниматься предпринимательской деятельностью на территории Семея, а именно покупкой и перепродажей сотовых телефонов и их аксессуаров. Для развития и оборота ему был необходим первоначальный, а в последующем постоянный капитал для закупа товара. Для этого он брал в долг у своих родственников, друзей и знакомых небольшую сумму денег в 200-300 тысяч тенге, на которые закупал товар, а после продажи возвращал денежные средства с процентами.

«В период с мая по декабрь месяц 2018 года осужденный заметил, как его родственники, друзья и знакомые заинтересовались передачей ему в долг под проценты небольших сумм, которые он в последующем прокручивал и возвращал. Поэтому с целью хищения чужого имущества молодой человек разработал преступный план, согласно которому рассказывал своим знакомым и друзьям о своих возможностях. А именно в первом случае, что занимается покупкой и перепродажей сотовых телефонов, у него крупные товарообороты, о возможности вкладывать в эти товарообороты денежные средства, откуда в последующем получить вложенные деньги с процентами в размере от 10 до 110%, а во втором случае о том, что занимается поставкой лекарств в аптеки и больницы», - пояснили в пресс-службе.

Поверив ему, потерпевшие передавали мужчине деньги под определенные проценты, якобы для вложения в товарооборот. При этом осужденный возвращал денежные средства, взятые у одного человека с процентами, за счет денежных средств других.

«В свою очередь граждане, ничего не подозревая о преступных намерениях осужденного, передавали последнему крупные суммы, а также рассказывали о его финансовых возможностях своим родственникам, друзьям, коллегам и знакомым, которые в последующем были вовлечены в орбиту преступной деятельности. В итоге по делу проходят 13 потерпевших, которым был причинен особо крупный материальный ущерб», - отметили в суде.

В пресс-службе сообщили, что суд, исследовав доказательства, посчитал, что вина несостоявшегося бизнесмена полностью доказана. Подсудимый вину в совершении преступления признал частично. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Судебный акт вступил в законную силу.