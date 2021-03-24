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    00:29, 24 Март 2021 | GMT +6

    Хит группы Urker «Наурыз» зазвучал по-новому

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный хит казахстанской группы Urker «Наурыз» зазвучал по-новому, передает МИА «Казинформ».

    Видео появилось на YouTube-канале лейбла õzen 22 марта. За сутки клип набрал более 15 тысяч просмотров. Песню исполнили ARO (Арман Сейтжапбаров) и Dudeontheguitar (Нурбек Елемес). В съемках также приняли участие хор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и воспитанники Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. Куляш Байсеитовой.

    Песня «Наурыз» появилась в 1996 году. Автор музыки - лидер группы Urker, певец и композитор Айдос Сагат, слова к песне написал Ерсаин Жапак.

    Ранее сообщалось о том, что на известную песню «Наурыз-Думан» на стихи Мукагали Макатаева впервые снят клип, премьера которого состоялась 21 марта 2021 года.



    Теги:
    Культура Наурыз
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