Хищение на 141 млн тенге выявили при ремонте областной больницы в Костанае

В Костанайской области расследуют уголовное дело о хищении медицинского оборудования во время капитального ремонта корпуса № 3 областной больницы. По данным управления здравоохранения региона, недостача ранее установленного и оплаченного оборудования составила 141,1 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Исчезнувшее оборудование на 141 миллион тенге

Как сообщили в прокуратуре Костаная, уголовное дело было возбуждено после обращения руководства медучреждения.

— По факту хищения медицинского оборудования в Костанайской областной больнице при производстве капитального ремонта корпуса № 3 по заявлению главного врача возбуждено уголовное дело, — сообщили в надзорном органе.

В управлении здравоохранения акимата Костанайской области уточнили, что речь идет о проекте капитального ремонта одного из корпусов Костанайской областной больницы. Общая стоимость проекта составляет 1 млрд 33,5 млн тенге, из которых освоено 496,5 млн тенге.

— В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте приостановлены, сам объект не готов. Процент готовности будет определен после получения заключения государственной экспертизы, — прозвучало в ответе на запрос.

По данным управления, по проекту проведена корректировка, сейчас документация находится на государственной экспертизе.

Вся история началась с 2025 года: согласно информации ведомства, к работам, которые должны были начаться 1 марта 2025 года, подрядчик не приступил — тогда заявили, что организация требовала увеличения стоимости работ и продления срока договора. Позже подрядчик обратился в суд с иском о понуждении внести корректировку в договор — увеличить стоимость работ и срок исполнения. Причиной называлось истечение срока проектно-сметной документации 15 мая 2025 года.

В суде было заключено медиативное соглашение: подрядчик отказался от повышения стоимости работ, а срок выполнения работ продлили до 1 октября 2025 года. Однако, по данным управления здравоохранения, подрядная организация фактически не выполняла обязательства. На объекте находилось по 2–4 человека в смену, а на устные и письменные претензии больницы подрядчик не реагировал. К установленному сроку — 1 октября 2025 года — объект сдан не был.

2 октября 2025 года больница направила уведомление о досрочном расторжении договора в связи со срывом сдачи объекта. 26 ноября 2025 года договор был расторгнут на портале государственных закупок из-за ненадлежащего исполнения. Подрядчик с этим не согласился и подал иск о продлении договора и признании расторжения незаконным. Однако решением Костанайского областного суда от 31 марта 2026 года в продлении договора было отказано, а расторжение признано законным.

Отдельно в управлении здравоохранения сообщили, что 13 ноября 2025 года комиссия в составе представителей областного маслихата, управления здравоохранения и администрации Костанайской областной больницы проверяла готовность системы отопления объекта к зимнему периоду. На месте было установлено, что двери здания открыты, охрана подрядчика отсутствует, хотя она должна была обеспечиваться согласно акту приема-передачи объекта и условиям договора.

В ходе проверки комиссия выявила факт демонтажа ранее приобретенного, установленного подрядчиком и оплаченного больницей медицинского специального оборудования. После этого администрация больницы направила подрядчику претензию и уведомление о необходимости прибыть на объект, однако представители подрядной организации не прибыли.

После выявления факта управление здравоохранения обратилось в акимат Костанайской области с запросом о проведении аудита. Акиматом было поручено провести аудит выполненных работ и соответствия оборудования на объекте. Подрядчика уведомили о проведении аудита, однако его представитель на обсчет также не прибыл.

По данным управления, аудит проводился совместно с представителем технического надзора. В результате была выявлена недостача имущества — оборудования, ранее установленного подрядчиком и оплаченного больницей по актам выполненных работ за период 2024 года — 6 марта 2025 года. Сумма недостачи составила 141 млн 194,1 тыс. тенге.

В управлении здравоохранения сообщили, что по заявлению медучреждения следственным отделом Управления полиции Костаная возбуждено уголовное дело по статье «кража», совершенная в особо крупном размере.

Сегодня все манипуляции проводятся в местном перинатальном центре. Планируется, что после ввода корпуса в эксплуатацию там планируют развернуть отделения гинекологии, челюстно-лицевой хирургии и отоларингологии. Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию планируются в 2026–2027 годах.

Что с детской областной больницей?

Еще один многострадальный проект — ремонт детской областной больницы. Напомним, ситуация с ремонтом тянется с 2021 года. Причиной стали судебные разбирательства между подрядной организацией и управлением здравоохранения области: в 2023 году в гражданском порядке был расторгнут договор с фирмой. В феврале 2024 года была запрошена дополнительная сумма 1,5 млрд тенге на завершение ремонта: в эту сумму, по словам главы управления, входят работы по подключению инженерных коммуникаций и так далее.

В ноябре, министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала затяжной ремонт.

В управлении здравоохранения уточнили, что сейчас проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе, получение заключения ожидается во второй декаде июня этого года. Рисков дальнейшего переноса объектов, как сообщили в управлении, на данный момент нет.

Фото: Дарья Аверченко/ Kazinform

— Капитальный ремонт здания начался 27 июля 2021 года на основании проектно-сметной документации, разработанной подрядчиком «Группа компаний Табыс Плюс». Общая стоимость проекта составила 1,2 млрд тенге, — рассказали в упрздраве области.

Первоначально завершить строительно-монтажные работы планировалось в январе 2021 года, однако сроки были перенесены.

— Был один перенос срока строительства в связи с неполной передачей объекта. На основании мирового соглашения и определения суда от 2 апреля 2021 года заключено дополнительное соглашение от 13 апреля 2021 года, срок исполнения договора продлен до 1 августа 2021 года, — сообщили в ведомстве.

Также там отметили, что во время капитального ремонта корректировки проектно-сметной документации не проводились. Однако впоследствии вторая подрядная организация «Вершина» отказалась продолжать выполнение работ.

— На момент прекращения работ подрядчик потребовал провести корректировку ПСД, в том числе для корректировки с учетом изменившихся коэффициентов 2021 и 2022 годов, а также в связи с удорожанием сметной стоимости более чем на 10 процентов, — говорится в ответе управления.

Дополнительное финансирование на объект в период ремонта не выделялось.

Кроме того, с подрядчика через суд взыскали почти 100 миллионов тенге. Решением специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области взыскали:

● 68,8 млн тенге неотработанного аванса;

● 21,8 млн тенге расходов на коммунальные услуги;

● 2,7 млн тенге судебных расходов.

Кроме того, договор с подрядной организацией был расторгнут.

После остановки проекта здание областной детской больницы было передано на баланс Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области. Теперь власти планируют уже не капитальный ремонт, а реконструкцию объекта.

По данным управления, в декабре 2024 года проектная организация ТОО «Строн-Холдинг» приступила к разработке новой проектно-сметной документации.

В настоящее время разработка завершена, однако проект все еще проходит государственную экспертизу.

— В настоящее время разработка ПСД завершена, документация находится на рассмотрении в государственной экспертизе. Утверждение ПСД будет осуществлено после получения положительного заключения государственной экспертизы, — сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Данияр Канапин.

Стоимость проекта пока неизвестна и будет определена только после завершения экспертизы. После этого планируется проведение государственных закупок по определению подрядной организации.

Таким образом, спустя несколько лет после начала капитального ремонта детская областная больница вновь находится на стадии подготовки проектной документации, а сроки начала реконструкции и завершения объекта пока не определены.

Напомним, в мае 2025 года активисты «наградили» объект черной меткой, установив стеллу «Халық Қаһары».